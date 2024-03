Reprodução/Globo - 12.03.2024 Davi no 'BBB 24'





Davi recapitulou o barraco que protagonizou com Leidy Elin no "BBB 24", em uma conversa com Beatriz na manhã desta terça-feira (12). O brother comparou as provocações da rival com desafios que enfrentou durante o período no exército.





"Passei por tanta coisa de ruim na minha formação no exército que, para mim, essas coisas já é [algo] natural. Para ela não vai ser, não, vai ser ruim", afirmou o motorista de aplicativo. A declaração foi feita enquanto ele debatia como poderia se vingar da trancista, após ela jogar as roupas dele na piscina .

"Ela me provocou e estou impaciente, não consegui dormir [...] Vou pegar água e ficar jogando nela até ela cansar. Nem ligo se ela pegar minhas roupas, lascar, jogar na piscina de novo, o que ela quiser fazer. Vou me molhar na piscina e ficar jogando água nela até ela cansar. Quando ela tomar banho e secar, jogo de novo. No ao vivo, jogo de novo", disse.





Apesar dos planos contra Leidy, Davi ressaltou que coloca as ideias "na balança", com receio de se comprometer com as conquistas que teve na participação. "Tem muita coisa aqui dentro que pesa para mim. Minha faculdade que já está ganha. Os dinheirinhos que ganhei aqui dentro, uns trocados de R$ 5 mil, R$ 10 mil, que dá para me ajudar muito lá fora, a pagar algumas dívidas. O pensamento do público", avaliou.

Ainda no bate-papo com Beatriz, o brother ponderou que deveria ter tido uma postura diferente durante a discussão com Leidy. Meu erro foi dar ibope. Porque se tivesse deixado ela falando sozinha, acabava [a briga], não ia ter nada disso. Ela que começou, eu fui e rebati, porque não vou ficar calado", destacou. Veja abaixo vídeos com declarações de Davi na íntegra:

