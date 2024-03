Reprodução/Globo - 09.03.2024 Madrugada no 'BBB 24' teve tensão com mira da líder Beatriz e acusação de Yasmin contra Davi





A segunda liderança de Beatriz no "BBB 24" foi oficializada na madrugada deste sábado (9). Após resistir por mais de 15 horas na prova do líder, a vendedora definiu quem está na mira dela no próximo paredão. Os posicionamentos geraram tensão na noite, marcada também por estratégias e a acusação de um brother ser o "exterminador de camarotes" no reality show.







Alvos da líder

O fim com "Tá com Nada" foi anunciado no último programa ao vivo e o VIP de Beatriz poderá desfrutar de mais alimentos após o período de punição severa. Davi, Matteus, Isabelle e Leidy acompanharam a líder no grupo privilegiado. Alane ficou de fora após uma punição por sair da prova do líder, de que iria direto para Xepa.

Já Fernanda, Giovanna, Pitel, Raquele e Yasmin Brunet foram colocadas na mira de Beatriz. A líder fez um discurso para justificar os alvos, reconhecendo como seria colocada na mesma posição pelos rivais ou por ter sido criticada pelas adversárias no Sincerão.

A vendedora explicou que "não concorda com as atitudes" de Giovanna e avaliou que sente "falta de posicionamento" de Yasmin no jogo. Vale lembrar que, durante a prova do líder, Bia contou para Davi que estava em dúvida se indicava Giovanna ou Yasmin.

NA MIRA 🎯 A Líder Beatriz escolheu 5 brothers e um deles será sua indicação ao Paredão no próximo domingo. E aí, qual é o seu palpite de quem vai para a berlinda? 🧱



Com @esportesdasorte é #émuitoMAISqueBET e o entretenimento é 24h. #publicidade #EDSnoBBB24 #BBB24 pic.twitter.com/zBSHCU6rH9 — Big Brother Brasil (@bbb) March 9, 2024





Tensão e 'exterminador de camarotes'

Após o programa ao vivo, os alvos da líder se juntaram e reclamaram das justificativas de Beatriz no discurso. Brunet riu que a sister citou um problema entre ela e Davi para justificar a pulseira da mira. O clima ficou tenso entre as aliadas, na dúvida de qual delas receberia a indicação oficial no domingo (10).

Raquele comenta sobre justificativa de Beatriz no Na Mira do Líder 🎯 #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/fynrq9UWLG — Big Brother Brasil (@bbb) March 9, 2024





Yasmin opinou que será indicada, caso "Davi fizer direitinho a cabeça dela". Pitel sugeriu que a indicação seria "loucura" e Lucas não viu "sentido" na possível ação. "Porque eu não me posiciono e esse é um jogo de posicionamento", rebateu a modelo.

Buda ainda perguntou qual seria a estratégia de Beatriz colocá-la direto na berlinda e Brunet respondeu com uma acusação a Davi: "Me tirar, uai. O exterminador dos camarotes. Tem que fazer um filme dele lá fora: O exterminador de camarote".

O grupo caiu na risada e Pitel ponderou: "Nesse caso, o exterminador de camarote é o Brasil". "Eu sei que é o Brasil que tira", comentou a modelo, enquanto os participantes seguiram tirando sarro da situação.

Buda falando que não faz sentido a Bia indicar Yasmin pro paredão.



Pitel acha que Yasmin pode ser eliminada por quebra de expectativa do público. #BBB24



pic.twitter.com/y8pWNRn1d6 — Dantas (@Dantinhas) March 9, 2024





Já quando Lucas estava sozinho com Leidy Elin, o professor demonstrou preocupação com a possibilidade de ser eliminado neste paredão. Ele caiu na berlinda após ser o primeiro a deixar a prova do líder.

O brother contou que pretende puxar Matteus no caso de um contragolpe e a sister combinou uma estratégia de não imunizar ele, caso ganhe a prova do anjo.

Leidy: "Se tiver que puxar, você puxa quem? Tem que puxar estrategicamente"

Lucas: "É, puxar o Alegrete" #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/QapiGGZnuN — Big Brother Brasil (@bbb) March 9, 2024

















Estratégias no quarto do líder

Beatriz e Davi também comentaram o cenário do paredão na madrugada. A dupla reforçou que Yasmin e Giovanna têm mais probabilidades de cair na berlinda. A líder ainda declarou que a aliança dela com Leidy chegou ao fim e o brother a elogiou por separar a amizade do jogo.

Davi: "Eu acredito que o seu maior voto esteja entre Giovanna e Yasmin" #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/Io6OmyeqYJ — Big Brother Brasil (@bbb) March 9, 2024





Beatriz diz que a aliança com Leidy acabou e não falará de jogo na frente dela #BBB24



pic.twitter.com/2innDIbaLJ — Dantas (@Dantinhas) March 9, 2024





Davi sobre Beatriz e Leidy: "Eu acho muito bonito da sua parte, sabe Bia? De você ter essa maturidade de separar a amizade do jogo..." #BBB24 pic.twitter.com/Com22o3Xjx — Dantas (@Dantinhas) March 9, 2024





+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: