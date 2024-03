Reprodução/Globo - 09.03.2024 Lucas venceu a prova do anjo no 'BBB 24'





Mais uma prova do anjo aconteceu no "BBB 24", na tarde deste sábado (9). Lucas Henrique foi o vencedor da disputa, mas não ficará autoimune, já que caiu no paredão por uma punição da prova do líder . No entanto, o brother vai imunizar duas pessoas no paredão.





O professor ganhou o privilégio de imunizar um dos participantes por vencer a prova do anjo. Já o poder de imunizar a segunda pessoa se deve a vitória em uma dinâmica anterior, do "Perde e Ganha". Buda arrematou o poder curinga da semana e, como benefício, poderá imunizar uma das sisters na mira da líder, Beatriz.



Como foi a prova do anjo?

MC Bin Laden não participou da competição, como punição da prova do líder. Beatriz, líder da semana, também ficou de fora da atividade. A prova foi dividida em duas etapas.





Na primeira, os competidores precisavam encontrar cartões em uma piscina de bolinha para avançar. Pitel e Giovanna não acharam os itens e foram desclassificadas.

Na segunda fase, os participantes descobriram a pontuação de cada cartão. Ganhava a prova quem alcançasse a maior pontuação. Lucas alcançou 55 pontos. O brother escolheu Alane e Davi para o castigo do monstro e foi criticado pela atitude, já que a sister comemora aniversário neste sábado.





