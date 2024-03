Reprodução BBB 24: Lucas 'Buda' é o primeiro eliminado da prova do líder; veja punição

O participante Luca 'Buda' foi o primeiro a deixar a Prova do Líder de resistência. Na madrugada desta sexta-feira (8), o brother não aguentou continuar na dinâmica, sendo obrigado a sortear uma punição. Ele está no paredão desta semana.

Como explicou o apresentador Tadeu Schmidt, os quatro primeiros participantes que desistirem da dinâmica terão que encarar uma punição. O castigo deverá ser escolhido por meio de sorteio logo ao deixarem a área da prova.





Buda foi o primeiro a sair da prova do lider e abriu o livro: "Você está no paredão". #BBB24 pic.twitter.com/8HQNlnUKfc — ؘmari (@crfmri) March 8, 2024

Assim, Lucas 'Buda' sorteou a punição que o mandou direto para o paredão. Restam outras três, sendo elas "Você está na Xepa"; "Não participa da Prova do Anjo" e "Você não pode ser imunizado em hipótese nenhuma".

De acordo com Tadeu, as punições da Prova do Líder são soberanas. Então, a regra é válida acima de qualquer outra dinâmica do programa, exceto a Prova Bate e Volta.