Raquele voltou a falar da teoria de um paredão falso no "BBB 24", na madrugada desta sexta-feira (8). Desde a eliminação de Michel do reality show, a sister especula que a berlinda não é verdadeira e o amigo pode retornar à casa.





Após desistir da prova do líder, a doceira avaliou que o professor movimentaria o jogo em uma volta ao confinamento. "Agora, se for Paredão Falso e o Michel voltar amanhã imune. Ah, bicho, o p*u vai torar", declarou.

Alane e Yasmin Brunet estavam no quarto no momento da declaração, mas seguiram em silêncio enquanto ouviam a teoria de Raquele. Já Leidy Elin descartou que Michel agitaria a casa em um possível retorno, relembrando outros paredões falsos do reality show.

🗣 Raquele: “Agora, se for Paredão Falso e o Michel voltar amanhã imune...” #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/xPKggZUCkW — Big Brother Brasil (@bbb) March 8, 2024





Michel foi oficialmente eliminado do "BBB 24" na última terça-feira (5). A eliminação foi marcada pela decepção do brother com o número de seguidores que alcançou durante a participação , pouco mais de 100 mil. Nos últimos dias, ele chegou à marca de 245 mil.

