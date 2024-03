Reprodução/Globo - 08.03.2024 Madrugada desta sexta-feira (8) teve prova do líder de resistência





A prova do líder marcou a madrugada desta sexta-feira (8) no "BBB 24". Em uma disputa de resistência, os primeiros eliminados sofreram punições que impactam a próxima formação de paredão. A noite ainda teve estratégias de jogo e a eliminação acidental de uma participante da prova.





Primeira eliminação

Lucas Henrique foi o primeiro a deixar a disputa, pouco após o fim do programa ao vivo. O brother saiu do cargo de líder diretamente para a berlinda, já que selecionou a punição que o colocou na posição. Ao deixar o campo de prova, Buda justificou que a cantoria dos colegas o atrapalhou.

👑 Prova Do Líder #BBB24 :



Lucas Henrique é o primeiro participante a deixar a Prova e lê sua consequência: Você está no Paredão! 💥 #RedeBBB #ProvaDoLíder pic.twitter.com/ML4A4rZPJ3 — Big Brother Brasil (@bbb) March 8, 2024









Segunda eliminação

MC Bin Laden saiu da prova após Lucas e recebeu a segunda das quatro punições disponíveis para os eliminados. O cantor não disputa a próxima prova do anjo. Ele retornou mancando para a casa.

👑 Prova Do Líder #BBB24 :



MC Bin Laden é o segundo participante a deixar a Prova e lê sua consequência: Não participa da Prova do Anjo! 👀 #RedeBBB #ProvaDoLíder pic.twitter.com/C7hgzeegLR — Big Brother Brasil (@bbb) March 8, 2024









Terceira eliminação (com estratégias)

Yasmin Brunet reclamou das condições da prova desde o início, afirmando que passava mal por estar de costas enquanto girava no sentido contrário na estrutura. A modelo desistiu da prova com uma estratégia, pensando na possibilidade de uma das consequências ser positiva.

No entanto, a sister acabou se prejudicando com a saída planejada. Yasmin não pode ser imunizada em hipótese nenhuma na formação do próximo paredão.

👑 Prova Do Líder #BBB24 :



Yasmin: "Leidy, eu tô, tipo... Passando mal já, quase. Eu fico muito tonta de costas" #RedeBBB #ProvaDoLíder pic.twitter.com/CI92yJ6RnE — Big Brother Brasil (@bbb) March 8, 2024





👑 Prova Do Líder #BBB24 :



Yasmin: "Algo me diz que tem consequência boa nessa Prova. Eu prefiro arriscar porque sei que não vou ficar até o final" #RedeBBB #ProvaDoLíder pic.twitter.com/S2vTscbOg0 — Big Brother Brasil (@bbb) March 8, 2024





👑 Prova Do Líder #BBB24 :



Yasmin Brunet é a terceira participante a deixar a Prova e lê sua consequência: Você não pode ser imunizada em hipótese alguma #RedeBBB #ProvaDoLíder pic.twitter.com/5TjeA9eRZW — Big Brother Brasil (@bbb) March 8, 2024





Ao sair da disputa, Yasmin repetiu aos colegas que não é boa em provas de resistência e voltou a comentar as estratégias de jogo. A modelo avaliou que já sabia que seria votada na berlinda e também teve como estratégia ao desistir a decisão de "tirar o gosto" dos rivais de a colocarem no paredão.

🗣 Yasmin volta para a casa e diz: “Resistência não é meu forte” #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/byJTdmbmJR — Big Brother Brasil (@bbb) March 8, 2024





🗣 Yasmin: “Se você já acha que você vai (pro Paredão), eu prefiro tirar o gosto deles de me botarem” #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/jbIXmvuhuA — Big Brother Brasil (@bbb) March 8, 2024





Quarta eliminação e última punição

Alane foi a última participante a se prejudicar com a desistência da prova. A atriz está na Xepa na próxima semana. A casa está atualmente no "Tá com Nada" , grupo inferior à Xepa com menos alimentos disponíveis, mas a sister não poderá integrar o VIP na volta à normalidade dos grupos no confinamento.

👑 Prova Do Líder #BBB24 :



Alane é a quarta participante a deixar a Prova e lê sua consequência: Você está na Xepa! #RedeBBB #ProvaDoLíder pic.twitter.com/9477rmMtwH — Big Brother Brasil (@bbb) March 8, 2024





Eliminação acidental

Durante a madrugada, Fernanda optou por desistir e comunicou a colega com quem dividia a estrutura, Pitel. A modelo segurou a mão da assistente social ao se retirar da prova, mas acabou mexendo o objeto e a aliada caiu acidentalmente com ela.

"Eu não ia cair, só que balançou. Quando ele balançou, me desequilibrei e caí", justificou Pitel, já de volta na casa.





🗣 Pitel para Fernanda: “Eu não ia cair, só que balançou. Quando ele balançou, me desequilibrei e caí” #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/BC0mo2NB3o — Big Brother Brasil (@bbb) March 8, 2024

Após os quatro primeiros eliminados punidos, a sequência de eliminação foi a seguinte: Leidy Elin, Raquele, Fernanda, Pitel, Giovanna e Isabelle. Esta última sister deixou a prova por volta das 8h. Continuaram na competição pela manhã Beatriz, Davi e Matteus.







Os participantes seguiram comentando o jogo e estratégias na casa, enquanto os colegas continuavam na disputa. Leidy Elin, por exemplo, avaliou como pode cair na berlinda com os aliados caso um deles não vença a prova do anjo . A sister também julgou Davi como "fraco" para provas, mas o baiano permaneceu confiante durante toda a madrugada, repetindo que ganharia a competição.



🗣 Leidy Elin sobre Davi: “Acho que ele não ganha não (Prova do Líder). Acho ele fraco pra prova...” #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/gDt0CHnhiQ — Big Brother Brasil (@bbb) March 8, 2024









