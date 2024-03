Reprodução/Globo - 08.03.2024 Lucas Henrique caiu no paredão do 'BBB 24' após desistir de prova do líder





Lucas Henrique está no próximo paredão do "BBB 24", que será formado no domingo (10). O brother avaliou a permanência no reality show após ser confirmado na berlinda, como punição por ser o primeiro a deixar a prova do líder na madrugada desta sexta-feira (7).





"Estou com um sentimento ruim em relação a isso, sério. Estou achando que meu tempo já está dando. Não que eu não queira ficar aqui, mas não sei o quanto sou interessante para o jogo nesse ponto", refletiu Lucas, em conversa com Pitel na manhã desta sexta-feira.

A sister opinou que outras pessoas devem deixar o jogo antes de Buda. "Na minha régua, acho que tinha mais gente para sair, que não fez tanta coisa assim, sabe?", declarou. "Mas aí é que tá, tem que cair no paredão certo", ponderou o brother.





"Mas tem um monte de gente que olho aqui e, c*ralho, passeou que só a p*rra. Está aí com o cérebro intacto, mente lisa de peito de frango, lisinho o cérebro", completou Pitel, levando Lucas às risadas.

Em meio à reflexão sobre a permanência, Buda enfrenta uma polêmica fora do reality show da Globo. Camila Moura, esposa do participante, acusou o marido de traição por flertar com Pitel e terminou o relacionamento enquanto ele ainda está confinado.

