BBB 24: Davi justifica desistência de Prova do Líder; saiba o motivo Baiano disputou liderança com Beatriz por 15 horas; a vendedora do Brás ganhou a prova na tarde desta sexta (08)

Home

Gente

BBB

BBB 24: Davi justifica desistência de Prova do Líder; saiba o motivo