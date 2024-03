Reprodução/Globo - 08.03.2024 Davi e Isabelle em prova do líder no 'BBB 24'





A prova do líder do "BBB 24" chegou ao fim nesta sexta-feira (8). Beatriz resistiu por um período maior que os adversários a garantiu a liderança da semana. A competição foi marcada por punições aos primeiros eliminados , o que movimentou a próxima formação de paredão.

A guarulhense ficou até o fim em uma disputa acirrada com Davi. O motorista de aplicativo até tentou fazer uma estratégia de persuasão para entrar na mente da vendedora e conseguir o título , mas Bia levou a melhor e venceu a disputa.

Lucas Henrique foi o primeiro a desistir e se prejudicou com a decisão. Buda saiu da terceira liderança e foi punido com a posição confirmada na berlinda. MC Bin Laden saiu da prova logo em seguida e não poderá disputar a prova do anjo.

Yasmin Brunet cogitou que uma das consequências poderia ser positiva e foi a terceira a ser eliminada. A modelo se prejudicou e não pode ser imunizada em hipótese nenhuma na formação do paredão. Já Alane foi a quarta eliminada e finalizou as punições da noite, caindo na Xepa da semana.





Após os quatro punidos, Leidy Elin e Raquele desistiram da competição. Fernanda optou por sair na sequência e Pitel acabou sendo eliminada acidentalmente, já que se desequilibrou durante o movimento da amiga na estrutura.

Giovanna deixou o campo de prova por volta das 6h30 e Isabelle desistiu às 8h. Beatriz, Davi e Matteus foram os últimos três participantes a resistirem na disputa, mas brother de Alegrete decidiu sair da competição às 9h.

