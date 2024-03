Reprodução/Globo - 07.03.2024 Lucas e Yasmin notaram comidas confiscadas após 'Tá com Nada' no 'BBB 24'





Durante a terceira liderança no "BBB 24", Lucas Henrique ganhou a primeira festa especial na madrugada desta quinta-feira (7). Com o tema "Churrasco na Laje", os participantes curtiram um churrasco e até uma breve apresentação do grupo musical Jongo da Serrinha. Contudo, a noite foi marcada por uma punição severa, consolidando o temido "Tá com Nada" na casa.





Punição severa

Os brothers cogitam a chegada do "Tá com Nada" há dias, já que a cada nova perda de estalecas o grupo chegava mais próximo da condição. Na última semana, por exemplo, Yasmin Brunet levou uma punição grave e tentou intencionalmente perder mais estalecas para o confinamento se tornar mais severo.

Durante a festa recente, Fernanda entrou na casa com um copo de bebida, o que não é permitido. A sister foi punida com a perda de 50 estalecas, o suficiente para a casa entrar no "Tá com Nada". Ela demonstrou confusão com o que teria causado a punição, mas logo todos os participantes entenderam o que aconteceu.



O momento que Fernanda entra na casa com bebida e leva todos pro Tá com Nada #BBB24



pic.twitter.com/5wGWCtDEoq — Dantas (@Dantinhas) March 7, 2024





🚨 ATENÇÃO 🚨 Após Fernanda perder 50 estalecas, os brothers estão no Tá Com Nada! #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/RPI20F7D2Y — Big Brother Brasil (@bbb) March 7, 2024





Os brothers foram impedidos de entrar na casa por um período e, quando voltaram, todos os alimentos foram confiscados pela produção. O grupo ficou chocado ao perceber que a geladeira e os armários estavam vazios, além de Yasmin ficar preocupada por não encontrar o cigarro na despensa.









Davi ainda previu que a situação na casa ficará tensa. "Eles tiraram tudo. Só tem água. Isso vai dar uma desgraça aqui dentro, estou falando sério [...] [Estar] sem comida mexe com a nossa cabeça. Já está mexendo agora, imagina sem comida?", reclamou.



🗣️ Davi: "Eles tiraram tudo [...] Isso vai dar uma desgraça aqui dentro" #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/d6omrWfHNp — Big Brother Brasil (@bbb) March 7, 2024









Como funciona o "Tá com Nada"?

A punição severa deixa a casa em um grupo inferior à Xepa, em que menos alimentos são disponibilizados para todos os participantes. Todas as "regalias" são suspensas e a produção provém apenas a alimentação básica, com arroz, feijão e goiabada.

Boninho, diretor do reality, comentou a chegada do "Tá com Nada" e adiantou um spoiler da prova do líder desta quinta-feira (7). "Agora é perrengue e se preparar, porque amanhã tem uma prova longa. Agora, arroz, feijão e goiabada garantido. Eu ficaria tranquilo, mas vamos ver como a galera vai reagir. Esse Big está lá em cima", disse nas redes sociais.





Vale lembrar que as punições dos brothers são medidas no "Vacilômetro", disponível em um painel na sala ocasionalmente. Os índices dos "vacilos" também são medidos com o nível de água da casa que, neste momento, também é baixo. Além do "Tá com Nada", os participantes correm o risco de ficar sem banho.

Alane X MC Bin Laden X Fernanda

Entre a punição e a curtição do churrasco, a festa também contou com um embate envolvendo Alane, MC Bin Laden e Fernanda. O cantor decidiu conversar com a atriz sobre a troca de votos nos últimos paredões e a paraense questionou o motivo do funkeiro se tornar o "melhor amigo" da modelo recentemente.

Bin justificou que Fernanda a ajudou em questões pessoais no confinamento, como problemas de saúde de mental que enfrentou no "BBB". Anteriormente, as sisters tiveram uma grande briga no reality show. "Não é questão de melhor amiga, é que batemos muita coisa no pessoal", avaliou.

🗣 MC Bin Laden: “É o aniversário dela (Alane)? Fiz até café pra ela hoje”

🗣 Alane: “E votou em mim ontem”

🗣 MC Bin Laden: “E você votou em mim na última vez” #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/Mpz3MfGyqW — Big Brother Brasil (@bbb) March 7, 2024





Alane disse para MC Bin Laden que quase votou nele na última Formação de Paredão. 👀 #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/hhqKkYXxHo — Big Brother Brasil (@bbb) March 7, 2024





🗣 Alane para MC Bin Laden: “Agora tu é o melhor amigo da Fernanda” #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/P0dFYUeiW4 — Big Brother Brasil (@bbb) March 7, 2024





Fernanda notou os dois conversando e reclamou com Pitel que estava incomodada por Bin estar "puxando uma sardinha" para Alane. A modelo expressou a insatisfação com o cantor, que acusou a amiga de ser "muito ciumenta". A sister rebateu e provocou o funkeiro, afirmando que ele é "vira-casaca". Mais tarde, ele repassou a conversa que teve com a atriz para a modelo.

Fernanda e Pitel falam sobre a conversa entre MC Bin Laden e Alane. 👀 #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/MAptnw7JKF — Big Brother Brasil (@bbb) March 7, 2024

















Lucas e Pitel

O líder ainda curtiu muito a própria festa na companhia de Pitel, quem abraçou e cantou junto. Lucas foi acusado de traição pela esposa, devido à postura com a sister no reality show. Camila Moura terminou o casamento com o brother e tem vivido polêmicas nas redes sociais. Nesta semana, ela chegou a ser hospitalizada .

Pitel e Lucas Henrique se abraçam na festa #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/1yhVQOr5oT — Big Brother Brasil (@bbb) March 7, 2024









