Reprodução / TV Globo BBB 24: Davi retruca após pedido de Matteus: ‘Ninguém me respeita'

Após Fernanda reclamar da batucada de Davi e Matteus na noite da última quarta-feira (6), o gaúcho conversa com o brother e pede para que respeitem as sisters. "Estou falando numa boa contigo", diz o estudante de engenharia.

"Não, eu sei, não estou esbravejando com você, mas estou falando, tipo assim, você falou: 'Vamos parar para respeitar as meninas'. Ela me mandou tomar no c* um dia desses", responde o motorista de aplicativo.

Matteus continua insistindo: "Eu sei, mas não é esse o sentido da coisa. A gente está num quarto, a gente já brincou bastante. Eu acho que a gente tem que se respeitar". Davi, então, rebate: "Não, mas ninguém me respeita, Matteus".

"Mas o caso não é esse, Davi. Não é porque eu te dou um soco que você tem que me dar outro soco", afirma Matteus. Davi retruca: "Mas aqui é jogo. Ela me provoca o dia todo. Eu tô cantando aqui na boa, acha que tenho que parar? Não paro".

"Eu estou cantando aqui, ela falou: 'Tem como diminuir aí?', mas, tipo assim, elas estavam cantando hoje o dia todo e ninguém falou nada. Tá ligado?", acrescenta o baiano.

"E aí, outra questão, chegou lá no Sincerão no outro dia e estava todo mundo me mandando tomar no c* e quer respeito? Quem quer respeito, dá respeito. Se ela não me respeita, eu também não vou respeitar ela", completa o brother.

