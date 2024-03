Reprodução/Instagram - 05.03.2024 Esposa de Lucas Buda diz viver 'inferno na terra' após traição

Camila Moura, esposa de Lucas Henrique, do BBB 24, foi hospitalizada nesta quarta-feira (6). A informação foi confirmada pelos familiares da professora de História nas redes sociais.



"No momento, a Camila está hospitalizada desde às 8h da manhã, quando teve uma crise forte de dor e alguns outros sintomas, e no momento está sendo monitorada, examinada e medicada. Ela chegou num ponto emocional e físico que necessita de cuidados, logo logo está de volta. Obrigada a todos pelas energias positivas e carinho", diz comunicado publicado Instagram.





















Lucas Henrique e Camila estavam juntos desde 2008 e se casaram em 2015. Os dois não tiveram outros relacionamentos e realizaram o sonho de comprar o apartamento onde vivem em 2023.

No domingo (3), Camila anunciou torcida para Davi nas redes sociais, após o marido se declarar para Pitel durante a festa de sexta-feira (1). Na segunda (4), a professora voltou a se manifestar e disse que o comportamento de Lucas Henrique com Pitel no reality é "traição".

Reprodução/Instagram - 06.03.2024 Camila Moura, esposa de Lucas Henrique, do BBB 24, foi hospitalizada nesta quarta-feira (6)





Camila ganhou mais de um milhão de seguidores nas redes sociais desde que anunciou o fim do casamento com o participante do BBB 24 e chegou a expor alguns conflitos entre ela e a família do ex-companheiro.

“Acho muito engraçado a família/amigos do Lucas 'super entenderem o meu lado' mas acharem que eu deveria esperar ele sair para 'resolver', ou seja, ser chacota em para um país todo EM SILÊNCIO porque o bonito não sabe o que está acontecendo...Ah vá, né?”, escreveu no X (antigo Twitter).

