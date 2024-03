Reprodução/Globo - 06.03.2024 MC Bin Laden tenta convencer Yasmin a não deixar o ‘BBB 24’

Depois da eliminação de Michel no décimo primeiro Paredão da edição, Yasmin Brunet e MC Bin Laden falam do jogo e o funkeiro aconselha a sister a não deixar o jogo.

Com a volta de Davi de mais uma berlinda, Yasmin afirma acreditar que o brother é o favorito do público e que ela deve sair na próxima semana.

Bin aconselha a modelo a continuar jogando, apesar de como ela esteja enxergando o jogo no momento: "Nós entregamos a casa para o Davi fazer limpeza, não podemos entregar outra semana porque ele está utilizando como jogo. Ele usou isso contra você. Isso pode ter pesado."

"Como isso pode ter pesado se as próprias aliadas dele são as mais bagunceiras e não fazem nada da vida? Elas deixam calcinha no meio da grama”, disse Yasmin, lembrando que Davi reclamou que ela é “inútil na arrumação da casa”.

"Mas elas têm um aliado que limpa. A Alane eu já vi ajudar na limpeza. Então, assim, querendo ou não o que pesa aqui não é só o que você fala, são suas ações, atitudes, com quem você anda, com que fala e o que faz", pontuou o cantor.

“O que nós temos que fazer? Ele vai limpar? Quando ele chegar a casa toda já vai estar limpa. Vai pegar o Big Fone? Tem que estar você de um lado e a Leidy de outro. Vocês não jogam juntas? [...] Mesma coisa, ele está de um lado, a Alane está do outro, beleza. Agora tem a gente para enfrentar. É isso”, afirmou MC Bin Laden.

No fim do papo, o brother pediu para que elas não deixem o jogo de Davi confortável: "O que a gente não pode dar é conforto para o adversário. Não existe essa de não dar monstro, não existe essa de só querer votar. É não dar conforto para o adversário. Jogo é jogo."

