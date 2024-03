Reprodução/Globo "Estou sentindo coisa aqui que achei que nunca ia sentir", disparou Lucas Henrique para Pitel

O casamento de Lucas Henrique, do BBB 24, pode ter chegado ao fim após a aproximação com Pitel na última festa. A esposa do capoeirista, Camila Moura, apagou todas as publicações que tinha ao lado de Lucas em seu perfil do Instagram e ainda mostrou fotos com ele rasgadas em uma lata de lixo.

Captura de tela Esposa de Lucas Henrique mostra fotos do casal rasgadas em uma lata de lixo

"Sei que todos querem um pronunciamento. Como já falei em vídeos antes, a barraqueira sou eu. Mas tudo foi muito rápido. Tô resolvendo meus BOs e já venho falar aqui! Me aguardem! O mundo não gira, ele capota!", disse ela.

Camila também atualizou a biografia de seu Instagram e agora declarou torcida para Davi. Além disso, ela adicionou à bio a música "Baiana", do cantor Emicida, que foi dedicada por Lucas à colega de confinamento.

Entenda o que aconteceu entre Buda e Pitel na festa

Na sexta-feira (1º), Buda e Pitel conversavam sozinhos na festa, quando o capoeirista confessou ter sentimentos pela colega. "Estou sentindo coisa aqui que eu achei que nunca iria sentir. Pensava: 'Não estou indo lá pra isso', disse ele.

Lucas também dedicou um trecho da canção de Emicida à assistente social. "Vou te dizer só uma coisa: 'Baiana, você me bagunçou, pirei em tua cor nagô, tua guia", disse ele, apesar de Pitel ser alagoana.

"Vai acabar aqui essa conversa", encerrou o professor. "Ela morreu aqui, ela nem deveria ter nascido", rebateu a sister.

Lucas Henrique e Camila estavam juntos há oito anos. Já Pitel mantém um relacionamento aberto fora da casa.