Reprodução Wesley Safadão se pronuncia sobre o comportamento de Beatriz do BBB 24

O cantor Wesley Safadão se pronunciou neste sábado (2) para comentar o comportamento de Beatriz do "BBB 24". Na última noite, o artista se apresentou no reality e foi cercado pela participante.

Através dos Stories do Instagram, o músico revelou ter achado normal a empolgação da sister e disse que gostou de vê-la se divertindo.

"Eu estou vendo muito aí a questão da repercussão sobre a Beatriz, né gente? Eu estou vendo alguns comentários sobre ela ter sido inconveniente, sobre ela estar querendo aparecer demais... Gente, eu vejo isso super normal, acho que é uma das pessoas que mais se divertiram ali. Não que os outros também não se divertiram. Acho cada um tem a sua forma de dançar, de curtir o show e eu acho que é o jeito natural dela", refletiu.

Wesley Safadão comentou sobre as pessoas falarem que a Bia estava sendo inconveniente e querendo aparecer em seu show.



“Eu vejo isso super normal, acho que foi uma das pessoas que mais se divertiu ontem ali, não que os outros também não se divertiram, eu acho que cada um tem sua… pic.twitter.com/WClg7mN1eO — Beatriz Reis Brasil 🍓 (@BeatrizRBrasil) March 2, 2024

O cantor também entregou os bastidores da apresentação, dando a entender que a produção o aconselhou a não ser parcial. "Se você for falar com um, você tem que falar com todos. Se você der a mão para um, você tem que dar a mão para todos, se você brincar com um, tem que brincar com todos", exemplificou.

"Eu fico imaginando a cabeça deles, né? Eles ficam imaginando, será que a minha imagem está legal? Chega um cantor e não fala comigo, será que ele não gosta de mim? Eu fico imaginando a cabeça desse povo lá dentro... Mas, no mais, tudo certo, tudo maravilhoso e vamos continuar assistindo", completou.