Davi e Matteus estão planejando desmascarar Giovanna sobre um voto polêmico da sister no "BBB 24". A nutricionista votou em Wanessa Camargo no último paredão e, sem saber do voto, a cantora se aproximou a sister ao longo dos últimos dias, e elogiou ela pela amizade no reality show.





"É muito precioso ter pessoas que acreditam em você. Que não questionam o que você é", disse Wanessa para Giovanna na última festa. "Exatamente. Porque tem horas que até a gente questiona a gente mesmo", concordou a nutricionista. As sisters estão conversando mais desde então .

🗣 Wanessa para Giovanna: “É muito precioso ter pessoas que acreditam em você” #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/3iNhHw2Bg8 — Big Brother Brasil (@bbb) February 29, 2024





A sugestão de desmascarar a Pipoca foi feita na madrugada desta sexta-feira (1), após Matteus expressar para Davi que está incomodado com a participante. "Tem uma pessoa que estou pegando ranço, a Giovanna. Tudo ela atravessa, sabe? Tudo ela se mete", reclamou.

Durante a liderança de Beatriz, a sister usou os benefícios do quarto do líder para descobrir os votos dos colegas. Ao lado de aliados como Davi e Matteus, a vendedora soube que Giovanna votou em Wanessa, mesmo diante da aproximação das duas.

Apesar de Beatriz não ter revelado o voto para a cantora, os brothers cogitaram desmascarar a ação polêmica da nutricionista como uma estratégia de jogo. "A gente tem que usar aquele dedo-duro. Chegar para Wanessa e falar: 'Te liga, porque a Giovanna vota em você'. Agora deveríamos falar, porque, como ela está no VIP, está perto do líder", sugeriu Davi.





Wanessa integrou o VIP da terceira liderança de Lucas , ao lado de Yasmin Brunet, MC Bin Laden e Leidy Elin. Os brothers analisaram como essa revelação pode contribuir para a ida de Giovanna ao paredão. Matteus ainda ponderou que Beatriz deveria falar o segredo para a cantora.





Davi e Matteus cogitam contar para Wanessa que a Giovanna já votou nela. 👀 #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/wmv3J1g2eU — Big Brother Brasil (@bbb) March 1, 2024





