Reprodução/Globo - 29.02.2024 BBB 24: festa do líder teve empolgação de Beatriz no camelô e desabafos de Wanessa





Beatriz ganhou a primeira festa do líder no "BBB 24", na madrugada desta quinta-feira (29). A celebração temática de "camelô" foi marcada por momentos de empolgação da vendedora, além de desabafos de Wanessa Camargo com Yasmin Brunet.





É o Brasil do Brasil!

Após Isabelle vencer a prova do líder com Beatriz e ceder a liderança para a vendedora, a paulista curtiu muito a festa. A sister se emocionou ao ver a decoração de camelô e o bordão "é o Brasil do Brasil" espalhado pela área externa da casa.





Outros líderes fizeram apresentações relacionadas ao tema da festa, mas a produção orientou Beatriz a produzir vídeos simulando vendas nas barracas. A líder promoveu frutas e outros itens nos registros, que repercutiram nas redes sociais.

sério, eu já tô cansado e ofegante kkkkkk #BBB24

























A vendedora chegou até a se enrolar em uma barraca e cantar abraçada com os objetos. Alguns dos vídeos foram exibidos na comemoração, misturados com registros reais de Beatriz no trabalho. Participantes como Wanessa, Yasmin e Lucas parabenizaram a sister.





















Alguns brothers se retiraram da festa mais tarde e poucas pessoas ficaram até o fim, curtindo com a participante. Já no quarto do líder, Beatriz reclamou de alguns colegas de confinamento. "Tinha gente que estava com a cara tipo assim: 'Estou aqui por que tenho que estar'. E o povo vindo me abraçar, me elogiando [...], para quê essa falsidade?", disse.

"Tinha gente que tava com a cara tipo assim 'to aqui por que tenho que ta.'"



"Tinha gente que tava com a cara tipo assim 'to aqui por que tenho que ta.'"

Tadinha gente, pensei que ela não tinha percebido. Fica tranquila Beatriz, tem muita gente que gosta de vocês do jeitinho que você é, pura e verdadeira. #BBB24





Wanessa: entre desabafos e críticas a Davi

Além da curtição de Beatriz, a festa também foi marcada por desabafos e análises de Wanessa sobre o jogo. A sister repercutiu a briga que teve com Davi e voltou a criticar o motorista de aplicativo na madrugada. Em uma das conversas, ela disse que mudaria de quarto, pois "não suporta" ficar próxima ao brother.

Yasmin apoiou a amiga e avaliou como "tudo mudou" após o conflito recente, exaltando que elas tiveram "coragem de fazer o que incomodava" elas. "Por conta dos estereótipos, a gente vira vilã", lamentou Camargo. As críticas no bate-papo também foram direcionadas a Alane e ao grupo "fada".









🗣 Yasmin sobre Alane: "O sonho dela é ser a perseguida da casa" #BBB24





A cantora ainda desabafou que os outros não validam as "dores" dela porque ela é rica. "É f*da, sabe, amiga? Você saber que as suas dores todas não são levadas a sério, porque você é rica, porque você tem um pai famoso. É muito f*da ver que todas suas dores são desmerecidas", declarou.

"Como se eu não tivesse o direito de ter dor. Não é permitido. Você não passa fome, não tem necessidade. Sei o valor do privilégio que tenho sobre isso, entendo. E às vezes fico me culpando por sentir dores e tento esconder", completou. Brunet disse compreender a amiga e a aconselhou a não se culpar.

Wan: "Foda, sabe amiga?! Você saber que as suas dores todas não são levadas a sério, porque você é rica, porque você tem um pai famoso! É muito foda você ver que todas as suas dores são desmerecidas. Como se você não tivesse direito de ter dores..." #BBB24





Após os desabafos na área externa, Wanessa foi ao quarto, leu a carta que ganhou dos familiares em um Sincerão e chorou sozinha. Yasmin entrou no local momentos depois e a cantora disse que não estava chorando, mas a modelo consolou a amiga e notou que ela havia chorado.









Wanessa: Tava com o nariz escorrendo



Wanessa: Tava com o nariz escorrendo

Yasmin: E o olho escorrendo também? #BBB24





Brunet também incentivou que Camargo retornasse à festa e as duas dançaram muito na pista da celebração da líder. Na ocasião, a cantora agradeceu Giovanna por ser alguém que "acredita" nela. Vale lembrar que, no último paredão, a Pipoca votou em Wanessa.

🗣 Wanessa para Giovanna: "É muito precioso ter pessoas que acreditam em você" #BBB24





Depois do momento de curtição e antes de dormir, Wanessa continuou criticando Davi na sala. A sister debochou de que o brother disse não conhecer Deborah Secco, que invadiu a casa na última quarta-feira (28). "











Davi também aproveitou para criticar Wanessa e Yasmin na madrugada, comentando a briga que teve com as sisters. "Elas são duas cobras. Hoje ela te abraça e amanhã ela te apunhala", ponderou.

Davi: “Ela [Wanessa] e Yasmin são duas cobras. Hoje ela te abraça e amanhã ela te apunhala” #BBB24



Davi: "Ela [Wanessa] e Yasmin são duas cobras. Hoje ela te abraça e amanhã ela te apunhala" #BBB24





