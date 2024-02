Reprodução / TV Globo BBB 24: Wanessa avisa que mudará de quarto: 'Não suporto ficar com o Davi'

Leidy Ellin conversa com Wanessa e Yasmin na sala da casa na manhã desta quinta-feira (29). A trancista conta que Isabelle mudou os pertences para o Quarto Fada e a modelo acha que Davi também deve mudar em breve. Wanessa avisa que vai mudar de quarto, pois não quer ficar no mesmo que o baiano.

"Isabelle se mudou hoje, desceu com as coisas dela", conta Leidy. "Ela sabia do meu plano, será?", pergunta Wanessa.

A carioca diz que Isabelle pretende dormir na cama de casal, já que já colocou os pertences embaixo dela, mas que está dormindo na cama de Alane por enquanto.

"Está todo mundo se adiantando", fala Leidy. "Está ótimo. O Davi vai dormir do lado dela", responde Yasmin. "Eu sei, a gente vai ter que ir para o Gnomo", responde Wanessa, que completa: "Eu não suporto ficar no quarto com o Davi mais".

Assista o AUÊ, programa de entretenimento do iG Gente