Parece que o Big Boss não está muito satisfeito com a conduta dos brothers no BBB 24. Depois de Yasmin Brunet afirmar que colocaria a casa no “Tá com Nada” caso fosse indicada ao Paredão, a casa inteira foi chamada a atenção sobre a importância de respeitar as regras do programa.

“Atenção a todos: infringir qualquer regra do programa, as quais vocês conhecem muito bem, de propósito, é passível de eliminação. Sigam o jogo de vocês”, disse a voz misteriosa.







Minutos antes da bronca, Yasmin foi chamada ao confessionário e saiu dizendo que não iria mais infringir as regras do programa. “Esquece tudo, plano cancelado”, disse a modelo. Beatriz também foi chamada para conversar com o Big Boss e revelou que foi advertida por subir no palco na última festa.

“Eu fiquei perto do palco, isso dá eliminação”, disse.

Nas redes sociais, internautas comentaram a bronca. "Yasmin tá desde segunda querendo levar a casa para o 'Tá com Nada'. Ontem ela sentiu com a saída do Rodriguinho e está provocando desde então. Hoje já acordou afrontando a produção, tomando estalecada e olhando pras câmeras debochando e rebolando", disse um. "Parece que a Yasmin fez tantas promessas e demorou tanto para agir e colocar a casa no 'Tá com Nada', que até o BigBoss teve que dar um puxão de orelha. A lentidão para cumprir as promessas deve ter rendido uma bela bronca", comentou outro.

