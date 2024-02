Reprodução/Instagram - 28.02.2024 Esposa do ex-BBB Maycon criticou postura de Thais Fersoza no bate-papo com eliminados do 'BBB 24'





Franciane de Souza, esposa do ex-BBB Maycon, criticou Thais Fersoza pela diferença de tratamento da apresentadora no bate-papo após as eliminações do "BBB 24". A companheira do primeiro eliminado afirmou que o marido foi "humilhado" por Fersoza e comparou com a conversa depois da saída de Rodriguinho.







"Recentemente, ficamos surpresos com suas palavras durante a eliminação do meu esposo, 'Tia da merenda'. Hoje, ao vê-la sem palavras para ouvir o outro, refleti sobre a importância da empatia e do respeito mútuo. Espero que, na próxima vida, todos possamos expressar nossas opiniões com gentileza mútua", iniciou Franciane, em um comentário no perfil de Thais no Instagram.





A esposa de Maycon disse que não se referia apenas ao caso de Rodriguinho. "Mas também pelo fato de ver meu esposo sendo humilhado, sabendo que sua atitude o humilhou e afetou suas emoções profundamente. Ainda sofremos com suas palavras, que deram voz a pessoas que não assistiram ao vídeo na íntegra, se tivessem visto o vídeo completo, entenderiam que não era o caso de humilhar meu esposo daquela forma", avaliou.

"No entanto, a vida segue, e eu sou apenas uma pessoa anônima, sem fama. Então, como esperar empatia? Ver alguém ser chutado e humilhado em rede nacional é difícil de entender e quem sabe se Deus ajudar vamos conseguir superar", concluiu.





