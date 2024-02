Reprodução/Globo - 28.02.2024 Noite após eliminação de Rodriguinho teve 'luto', críticas e choque por fofoca no 'BBB 24'





Rodriguinho foi eliminado do "BBB 24" nesta terça-feira (27), após receber 78,23% dos votos em um paredão com Fernanda e Lucas. A saída do cantor promoveu diferentes reações na madrugada desta quarta-feira (28), do "luto" pela eliminação do brother ao choque com uma fofoca envolvendo o eliminado.





'Luto' por Rodriguinho

O artista deixou a casa após uma despedida carinhosa do rival, Davi, e pedindo que os participantes jogassem com "respeito". Pitel, uma das maiores aliadas e amigas do cantor, caiu no choro no momento e foi consolada pelos colegas.





A sister seguiu lamentando a eliminação no quarto, onde Giovanna apontou que sentiu um "clima de velório". "Estamos velando a cama dele. Só que o Buda [Lucas] pegou e sentou a bunda quente dele na cama do enterro [...] Esperou nem esfriar o corpo", declarou.

Pitel ainda disse que ninguém deveria dormir na cama que era de Rodriguinho, já que o grupo estava de "luto". "O cara morreu?", questionou Lucas. "No jogo, morreu. Todo mundo que passou por aquela porta morreu. Estamos velando. Sai, por favor, em respeito ao defunto", pediu a sister.

Giovanna: "Climinha de velório. Vocês estão bem?" 🫤



Pitel: "É. Tamo velando a cama dele. Só que o Buda pegou e sentou a bunda quente dele na cama do enterro [...] Esperou nem esfriar o corpo" 🗣️ #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/iyxrwJa5AN — Big Brother Brasil (@bbb) February 28, 2024





Pitel: "Não! Ninguém vai dormir na cama do Rodrigo hoje não! [...] A gente tá de luto!" 🗣️ #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/ZgYPKlj6bH — Big Brother Brasil (@bbb) February 28, 2024





Choque com fofoca

Apesar do respeito com a memória de Rodriguinho na casa, não demorou para Pitel ficar chocada ao descobrir uma fofoca envolvendo o eliminado. Ela e Fernanda se surpreenderam com uma revelação de MC Bin Laden, que disse como o pagodeiro repassava para ele as conversas que tinha com as sisters.

"Sei de muita coisa, a maioria das coisas que foi falado [entre o cantor e a dupla]", entregou o funkeiro. As Pipocas questionaram o que foi repassado para ele e Bin esclareceu que sabia de "tudo". Michel contou que também sabia de informações repassadas por Rodriguinho, mas que elas estavam "cegas".

🚨VEJA: Bin Laden expondo que Rodriguinho levava todas as informações do grupo Gnomos pra ele. #BBB24



pic.twitter.com/bLkzlELcAD — Dantas (@Dantinhas) February 28, 2024





Fernanda e Pitel estão chocadas que o Rodriguinho levava informações do jogo delas para os outros.



Michel “Vocês não quiseram acreditar em mim, vocês estavam cegas porque vocês quiseram.” #BBB24



pic.twitter.com/cXelx2yRJ8 — Dantas (@Dantinhas) February 28, 2024

Interpretações sobre eliminação

O discurso de Tadeu Schmidt para eliminar Rodriguinho também foi assunto entre os confinados na madrugada. Fernanda analisou que o brother estava sendo visto de forma positiva entre o público, mas ponderou que ele era um "grande paradoxo". Leidy Elin sugeriu que ele foi eliminado porque não queria estar no reality show.

Já Alane teve uma opinião diferente e compreendeu que os espectadores queriam tirar o cantor do jogo. "Ele queria ficar, só falou isso [que gostaria de sair] para ter respaldo", avaliou. Michel e Raquele expressaram a mesma ideia em uma conversa paralela, defendendo que o brother foi eliminado pela postura que teve no programa.

🗣 Alane sobre a eliminação de Rodriguinho: “Pelo discurso do Tadeu, pareceu que realmente o público quis tirar” #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/1puVbTZd5B — Big Brother Brasil (@bbb) February 28, 2024









Críticas

Além das repercussões envolvendo Rodriguinho, a noite ainda teve críticas aos participantes que seguem no jogo. Leidy não gostou de uma provocação de Fernanda e repetiu ao longo da noite que a modelo é como uma "novinha de 15 anos".





Leidy Elin sobre Fernanda 💬: "Jogou uma farpinha pra mim ao vivo, igual uma criancinha de 15 anos, se sentindo a perseguida" #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/9RK2wI3pdp — Big Brother Brasil (@bbb) February 28, 2024





Já Wanessa Camargo manteve o costume de criticar Davi, apesar de não ter tido um conflito direto com o brother nos últimos dias. A cantora explicou que se sente desrespeitada pelo motorista de aplicativo e reprovou que ele mandou Lucas "calar a boca" na briga após o último Sincerão.

Wanessa se preparando pra dar mais enredo pro Davi. Vem aí! #BBB24



pic.twitter.com/b6dm7DzIR1 — Dantas (@Dantinhas) February 28, 2024









A integrante do Camarote ainda prometeu mudar o comportamento no reality show. "Não vou ser mais educada não, acho que vou dar uma de louca", pontuou. Yasmin Brunet afirmou que a "essência" da amiga é ser educada, mas Camargo explicou que só seria educada com quem fosse educada com ela.



🗣 Wanessa: “Eu não vou ser mais educada não, acho que eu vou dar uma de louca” #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/O9TmOQM4uj — Big Brother Brasil (@bbb) February 28, 2024





