Reprodução / Globoplay BBB 24: Rodriguinho justifica comentários: ‘Não foi para desvalorizar ela’

Logo após a eliminação, Rodriguinho foi para o “Bate Papo BBB”, onde pôde assistir a alguns momentos dentro da casa, incluindo a situação onde fez um comentário do corpo de Yasmin Brunet. Segundo o cantor, ele não fez com a intenção de desvalorizar a modelo.

Na primeira semana de confinamento, o pagodeiro conversava no quarto do líder com Lucas Pizane e Nizam. "Acho ela bem bonita, ela já foi melhor, ela está mais velha, mas ela é bem bonita. O rosto dela é lindo", ele disse na ocasião.

Ao assistir a cena, Rodriguinho se justificou. "Não sei como viram isso, mas não senti que esse meu comentário não foi para desvalorizar ela, jamais. A minha intenção foi de falar: 'Cara, você está falando de beleza baseado no que você já viu, no que você conhece ela de fora, nas redes, a Yasmin não é mais uma menininha'. Não sei qual a referência que ele estava tendo. Queria que ele parasse com o assunto", explicou.

Após ser questionado do motivo de ele não ter contado para Yasmin sobre a conversa, o artista disse que não se lembrava de ter tido o papo com os brothers.

Rodriguinho também assistiu as “brincadeiras” que fez do corpo de Yasmin. Ele chegou a dizer que ela “sairia rolando” do reality. “Ela mesma estava falando: ‘Cara, eu não como desse jeito lá fora’. E virou uma brincadeira entre nós, porque toda hora que ela ia sentar, a gente sentava junto pra comer”, disse o ex-Os Travessos.

🚨VEJA: Rodriguinho assistindo as falas dele em relação ao corpo da Yasmin. #BatePapoBBB #BBB24 pic.twitter.com/muHvTdCzRw — Dantas (@Dantinhas) February 28, 2024





Rodriguinho sobre as “brincadeiras” com a alimentação de Yasmin: “Imagina falar dela, eu sou gordo também!” #BatePapoBBB #BBB24 pic.twitter.com/MVEFLU52xu — Dantas (@Dantinhas) February 28, 2024





