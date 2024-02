Reprodução/Globo - 28.02.2024 Rodriguinho comparou Davi com filho no 'BBB 24' e disse não ter raiva do participante





Rodriguinho falou da rivalidade com Davi no "BBB 24" após ser eliminado do reality show nesta terça-feira (27), com 78,23% dos votos. O cantor comparou o adversário com o filho e ressaltou que não tem raiva do motorista de aplicativo.





A comparação com o familiar aconteceu ainda na casa, durante uma despedida carinhosa de Rodriguinho com Davi. "Boa sorte", afirmou o integrante do Pipoca. "Para você também [...] Quando eu brigava com você, eu via o meu filho", reagiu o artista.

Rodriguinho para Davi: "Quando eu brigava com você, eu via o meu filho" #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/UdmQAcHQXC — Big Brother Brasil (@bbb) February 28, 2024





Já no bate-papo com o eliminado, o cantor explicou que não tinha motivos para votar em alguém no início do jogo, mas que Davi "chegou dando esse motivo". Rodriguinho opinou que a inimizade se fortaleceu após receber um voto do motorista do aplicativo e os dois começarem a trocar votos.

"Votou em mim, voto em você, acho que é a melhor justificativa no 'BBB'. Virei Líder na sequência, coloquei ele no Paredão, e ele foi ao vivo e falou que meu jogo era fraco e que votei por emoção. Fiquei muito bravo com isso. Só que ele tem um jeitão mesmo, não era só eu, a casa inteira se irritava", justificou.





Questionado sobre porque se irritava tanto com Davi, o eliminado afirmou que inicialmente foi pela questão do voto e, depois, pelas justificativas do rival. Vale lembrar que a participação de Rodriguinho no "BBB 24" foi marcada por uma rivalidade para além do jogo, com ameaças de agressão contra o motorista de aplicativo.

No entanto, ele ressaltou não sentir raiva do adversário. "Muitas coisas que falavam na casa não entravam na minha cabeça. 'Você vai ficar perseguindo ele, ele vai ficar forte'. Isso nunca entrou na minha cabeça porque estou convivendo ali com ele. Muitas vezes, eu falava: 'Não é possível a galera gostar desse menino que fica gritando o tempo todo com todo mundo'. Na minha cabeça, é isso. Mas, depois eu fui amenizando essa coisa, porque eu não tenho raiva dele, nenhuma", concluiu.





