Reprodução / TV Globo Davi se recusou a dormir sozinho com mulher no 'BBB 24'





Davi se recusou a dormir com sozinho com uma mulher no "BBB 24", na madrugada desta quarta-feira (28). O participante namora a empreendedora Celsilene Rego e mencionou o relacionamento como justificativa para não passar a noite sozinho com Beatriz, no quarto do líder.







A declaração foi feita após a amazonense questiar onde o baiano iria dormir, já que a líder convidou o brother para passar a noite no quarto. "Quero saber onde tu vai dormir. Porque, tipo assim, sou casado, né Isabelle?", afirmou Davi.

O participante concordou em ficar no quarto da líder para conversar, mas explicou que voltaria para o quarto Magia quando estivesse com sono. "Aí venho dormir na minha cama. Porque tenho minha namorada lá fora [...] Se for mais gente dormir lá, eu durmo", ponderou.

Davi já passou algumas noites dormindo com Isabelle e recebeu carinhos da amiga. O brother esclareceu que ficaria no quarto da líder caso Isabelle também dormisse no local. "Eu e ela [Beatriz], não dá, porque sou homem. Pode dormir lá, Isabelle? Nós três? Aí eu durmo", comentou.

"Não é coisa de maldade, é porque entra todo um respeito. Sou casado, tenho uma namorada lá fora. Quero dormir lá, mas só se outra pessoa for dormir também. Eu, você e ela, aí está de boa", completou.

Isa: “Tu vai dormir aqui ou na líder?”

Davi: “Porque tipo assim, eu sou casado, né Isabelle? Bora dormir lá Isabelle, aí eu durmo.

Isa: “Égua! Tu roncar?”

Davi: “Vou roncar não. Se eu roncar tu me bate e eu acordo.”



Quem aguenta eles kkkkkk 🫶🏻 #TeamDavi #TeamIsabelle #BBB24 pic.twitter.com/sJSh9OoKus — Mari Tavares | 🚗🏹🐞🧉🍓 (@Marigroove) February 28, 2024





+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: