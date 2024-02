Reprodução/Globoplay - 27.02.2024 Rodriguinho deixa BBB24 e discurso de Tadeu causa polêmica: 'Vergonha'





Rodriguinho foi o décimo eliminado do BBB 24. O pagodeiro deixou o reality com 78,23% da média dos votos para sair nesta terça-feira (27), no mesmo dia em que completa 50 anos. Em segundo lugar ficou Lucas Henrique, com 14,82% dos votos. A menos votada para sair foi Fernanda, com 6,95% da média de votos.

Durante o discurso de eliminação, Tadeu reforçou que a saída do artista se deu pelas atitudes dele dentro da casa, além da insistência em dizer que queria desistir do programa.

















Durante o discurso, Tadeu Schmidt falou dos paradoxos e como a vontade do brother sair pode refletir ou não na berlinda. O apresentador também lembrou falas do pagodeiro dentro da casa e citou o carisma do artista.



A fala de Tadeu, no entanto, dividiu opiniões nas redes sociais. Enquanto alguns elogiaram o fato do apresentador pontuar que a eliminação do artista foi uma consequências das atitudes dele, outros se incomodaram com o fato dele dar a entender que ele saiu do programa porque disse que queria sair.

"Quem sai, sai pelo o que fez e pelo o que disse. Pelo o que deixou de fazer e pelo o que deixou de dizer. E pela forma como as pessoas viram tudo isso. Sim, no BBB, você também depende disso", disse ele.

"Esse discurso do Tadeu foi a maior VERGONHA que já vi no BBB. O cara relativizou ameaça de agressão (de um já agressor) e resumiu isso a ser 'rabugento'. A passada de pano e reparação de imagem foi VERGONHOSA. Camarotes sempre protegidos", criticou um. "Só faltou o Tadeu falar que RODRIGUINHO estava certo em querer agredir o Davi e chutar a cara da Isabelle", pontuou outro.

"O tadeu deixando claro que o Rodriguinho não é querido pelo público e esse é o motivo de ele sair KAAKAKAKAKAAK AMAMOS", elogiou um terceiro. "O Tadeu deixando claro no discurso pro Rodriguinho que pedir pra ir embora não significa nada", disse mais um.

