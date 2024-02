Reprodução / TV Globo BBB 24: Yasmin Brunet conta que foi ignorada após dar em cima de famoso

Yasmin Brunet foi questionada sobre a vida amorosa no BBB 24 e acabou lembrando que foi esnobada por um famoso brasileiro. A modelo contou que investiu no homem, mas acabou tomando um fora.

Conversando com os aliados, eles quiseram saber como a loira costuma mostrar interesse, se ela espera um primeiro passo deles ou vai para cima. Lucas Henrique contou que ela deixa pistas como curtidas ou comentários nas redes sociais da pessoa.





"Tem um que não liga para mim. Eu já desisti", comentou ela, sem citar nomes. Pitel, então, perguntou: "Ele não te dá bola? Não acredito! É uma audácia".

Yasmin explicou que sentiu ainda mais vontade após levar o fora. "Eu quis muito ele porque ele não me quis", disse.

"Vou falar a verdade, eu nem sei porque eu quis ele, todo mundo fala que ele não é nada de mais", completou ela.

Vale lembrar que após o fim do casamento de Yasmin Brunet e Gabriel Medina, a modelo foi apontada como affair de famosos como Luan Santana e MC Daniel.



