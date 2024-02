Reprodução Globoplay Rodriguinho ganhou bolo com calda de chocolate e frutas frescas

Confinado no "Big Brother Brasil 2024", o camarote Rodriguinho completa 46 anos de idade nesta terça-feira (27) e ganhou homenagens de alguns brothers, como o rival declarado dele, Davi. O cantor foi presenteado pelo baiano com um bolo, o qual não poderá comer .





Isso porque Rodriguinho está na Xepa e Davi no Vip. Por isso, se o pagodeiro comer o bolo, fará com que todos da casa, incluindo a líder Beatriz, vão para o "Tá com Nada". De forma geral, todos os participantes ficarão no mesmo grupo, com poucas opções de alimentos.





Após o sincerão da última segunda-feira (26) , alguns brothers, como Michel, Yasmin Brunet, MC Bin Laden, Fernanda Bande e Giovanna Pitel, cogitaram quebrar a regra do programa e comer comidas do Vip para fazer com que a casa fosse para o "Tá com Nada". No entanto, não levaram o plano adiante.





Beatriz descobriu o planejamento depois de conversar com Leidy Elin. A líder argumentou que se ela fosse prejudicada, perdendo o quarto da Líder e também as comidas do Vip, também iria incomodar os adversários.





Assista o "AUÊ", programa de entretenimento do iG Gente: