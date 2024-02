Reprodução/Globo - 26.02.2024 BBB 24: barraco, ameaça da Xepa e revolta de Rodriguinho marcam noite





O "BBB 24" teve uma noite agitada após o Sincerão. A madrugada desta terça-feira (27) foi marcada por um barraco entre Davi e Lucas, uma ameaça da Xepa em lavar a casa para o "Tá com Nada" e um momento de revolta de Rodriguinho.







Davi X Lucas

Os brothers se estranharam após discussões no Sincerão e protagonizaram um barraco depois do programa ao vivo. Davi disse que Lucas falava "besteiras" e deveria "calar a boca", o que fez o rival se irritar e partir para a briga. "Você fala que sou seu alvo e não quer que você seja o meu?", indagou o professor.





O motorista de aplicativo repetiu que Lucas não tinha "fundamento" na discussão e seguiu criticando o brother: "Tomar no c*. Quer ver meu outro lado, vai ver agora. É bom dia? Vai tomar no c*. Falta de respeito? Quero nem saber. Sacanagem da p*rra. Falsidade do c*ralho aqui dentro".

Davi: "Tomar no cu! Tomar no cu. Vai ver meu outro lado agora. É bom? Tomar no cu. Falta de respeito? Quero nem saber. Sacanagem da porra. Falsidade do caralho aqui dentro " #BBB24



https://t.co/m8gcTtijOt — Dantas (@Dantinhas) February 27, 2024





Lucas manteve o silêncio enquanto Davi falava sozinho e recebeu o apoio de Yasmin Brunet, que julgou como o rival "perde a linha" nas brigas. Mais tarde, o motorista de aplicativo ainda avaliou que tem "argumento" para julgar os colegas e que não é uma "planta" na casa.





Revolta de Rodriguinho

Além do barraco, o Sincerão também promoveu a revolta do cantor durante a madrugada. O participante se irritou por levar um banho de tinta na dinâmica e afirmou que, caso não seja eliminado no paredão com Fernanda e Lucas, vai desistir do reality da Globo.

"46 anos de idade, tomando geleca? Ou eu saio amanhã, ou saio no primeiro minuto que aquilo [botão de desistência] ficar verde [disponível]", declarou. Ainda refletindo sobre a atividade, Rodriguinho voltou a criticar Davi e citar ameaças de agressão contra o Pipoca.

Rodrigo disse que se ficar amanha, vai apertar o botão #BBB24



pic.twitter.com/DYe86YQeTm — Dantas (@Dantinhas) February 27, 2024





"Estou me sentindo um imbecil, um idiota, de ouvir um moleque desse falando e não poder dar um soco na boca dele [...] Ele é um babaca, a casa inteira acha e ninguém fala", pontuou.

Rodrigo disse que tá sentindo um imbecil por não poder dar um soco na cara do Davi #BBB24



pic.twitter.com/tcAwdzX0Ln — Dantas (@Dantinhas) February 27, 2024





Rodriguinho chamando a Isabelle de Iansã e falando que Davi é um babaca #BBB24



pic.twitter.com/vlZwTmlPJg — Dantas (@Dantinhas) February 27, 2024





Ameaça da Xepa

Além de reclamar, Rodriguinho também ganhou uma comemoração dos colegas pela chegada do aniversário dele. Os brothers cantaram parabéns para o artista e fizeram uma sugestão arriscada para o aniversariante. Na Xepa, os aliados do cantor sugeriram comer os itens do VIP, como um bolo, e colocar a casa no "Tá com Nada".



Pitel fez a sugestão inicial e os colegas aprovaram. Yasmin e mais participantes se empolgaram com a ideia, que colocaria a casa toda em um grupo inferior à Xepa, com a quantidade reduzida de alimentos. Rodriguinho inicialmente não concordou, mas cedeu diante do fato de que apenas ele e Raquele discordaram da atitude.

Todos presentes toparam levar a casa pro Tá com Nada, menos Rodrigo e Raquele #BBB24 pic.twitter.com/uPUVO7gihe — Dantas (@Dantinhas) February 27, 2024





O cantor concordou em ir junto aos aliados no momento de "invasão" do VIP, mas ressaltou que não comeria os alimentos do outro grupo. "Vai, eles vão achar que estou junto de qualquer jeito", comentou. "Não, sem o Ro não vamos, não faz sentido", ponderou Yasmin.

Os colegas explicaram que a ideia surgiu apenas por ser aniversário do brother. Rodriguinho, então, reforçou que não quer "comemorar desse jeito", o que fez o plano do grupo não se concretizar. Ainda na madrugada, Davi preparou um bolo no VIP para o rival e gerou o questionamento de sisters.



Rodriguinho: "Então não quero comemorar desse jeito"



MC Bin Laden: "Vai comemorar com rebelião, pai! Vambora!"



Pitel: "A gente já vai pro 'Tá Com Nada', minha gente! Não falta 20 vacilos pra a gente ir pro 'Tá Com Nada'!" #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/ZRJU2EvyCP — Big Brother Brasil (@bbb) February 27, 2024





Apesar da ameaça não ser executada, o plano do grupo repercutiu pela casa e gerou a revolta de outros confinados. Beatriz, por exemplo, ameaçou "bater panelas" caso a casa fosse colocada no "Tá com Nada" a partir da articulação dos rivais. Matteus concordou com a sister a criticou a "falta de respeito" dos participantes que tiveram a ideia.

Beatriz sobre o plano dos Gnomos de levar a casa pro Tá com Nada: "Vou bater panela, ninguém vai dormir! O pau vai quebrar." #BBB24



https://t.co/Ldhdlz3O1t — Dantas (@Dantinhas) February 27, 2024





Críticas a Davi

O motorista de aplicativo voltou a ser alvo de comentários negativos de Wanessa Camargo na noite. A cantora chamou Davi de "incoerente" e reclamou um argumento dele ao criticar os rivais, de que o brother menciona as tarefas domésticas que ele realiza.

Wanessa falando que Davi é incoerente e que fala umas merdas #BBB24



pic.twitter.com/IvLEen90Mc — Dantas (@Dantinhas) February 27, 2024





💬 Yasmin sobre Davi fazer tarefas da casa: "Ele usa isso para depois ficar falando dos outros" #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/lxNZbTAtIy — Big Brother Brasil (@bbb) February 27, 2024









Wanessa também avaliou que Davi "tem certeza que é campeão do programa". Pitel ponderou como o participante já voltou de paredões, mas a cantora ressaltou: "Vem aqui conviver 24 horas, quero ver você achar legal".

Wanessa sobre o Davi: “Ele tem certeza que ele é o campeão do programa (…) e ele põe a Bia e a Cunhã com ele… ele tem certeza que a final é essa e eu não duvido, tá?” #BBB24 pic.twitter.com/9aTXtIb7kX — pera ◡̈ (@ahperala) February 27, 2024









Pitel: "Se o Brasil comprou ele [Davi] de verdade, todos os erros são perdoados e todos os acertos são potencializados”



Wanessa: "Vem aqui conviver 24h, quero ver você achar legal"



Pitel: "Se já foi comprado, se isso já foi vendido, fodeu" #BBB24



pic.twitter.com/uhXKGPUcHS — Dantas (@Dantinhas) February 27, 2024





+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: