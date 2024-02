Reprodução / TV Globo BBB 24: Davi faz bolo para Rodriguinho e sister questiona: 'Para quê?'

Rodriguinho completa 46 anos nesta terça-feira (27) e para comemorar, Davi fez um bolo para o cantor. O baiano pede para que Pitel chame o pagodeiro.

"Amanhã de manhã, a gente já fala com Rodriguinho se ele vai querer comer o bolo, para fazer, porque na Xepa não tem condições dele fazer o bolo. Eu já fiz o bolo, já está pronto”, diz o brother.

Em seguida, ele pede para Pitel falar com o brother. “Depois do Raio-X, do café da manhã, aí junta todo mundo aqui e bate o 'Parabéns'. Aí você fala com ele?", pergunta. A alagoana diz que falará com ele.

Assim que Davi se afasta, Wanessa ri e Pitel comenta: "Ele vai querer morrer primeiro". "Não deu nem parabéns, vai fazer bolo para quê?", questiona a cantora.

mal sabe o Davi que pode ter acabado de fazer O grande mousse desse #BBB24 que vai gerar enredo por semanas se os gnomos tiveram coragem de fazer o que estão prometendo 🫂 #BBB24 pic.twitter.com/6snlfqp3Gm — a. viu o RBD ⭐️ (@30secondstospn) February 27, 2024





