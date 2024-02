Reprodução / TV Globo BBB 24: Lucas Henrique desabafa com Matteus: 'Fiquei a um pingo de estourar'

Depois do “Sincerão” desta segunda-feira (26), Lucas Henrique chama Matteus para conversar distante do resto dos participantes. O carioca diz que admira o gaúcho e que gosta dele, apesar de ele ser próximo de Davi, com quem ele discutiu após a dinâmica.

"Eu, de verdade, não me importo que ele grite, que ele fale alto. É uma forma de explodir a raiva, de colocar para fora. Ele tem o direito de ficar chateado, porque ele recebeu uma baldada minha também, o que eu não gosto é de desrespeito", diz o caipoerista.

Matteus concorda e afirma que tentou alertar o baiano durante a discussão depois do Sincerão. Em seguida, ele acalma Lucas: "Quanto a mim, fica tranquilo, eu sei muito dividir isso. O que eu tenho de relação contigo, é contigo. O que eu tenho de relação com ele, é com ele. E não é porque eu me dou bem com ele que eu vou mudar contigo".

Lucas segue desabafando: "Eu fiquei a um pingo de estourar, mas se eu fizer isso eu vou perder a razão tanto quanto". "Por isso que eu segurei minha onda, respirei", justifica o professor de educação física.

Assista o AUÊ, programa de entretenimento do iG Gente