Reprodução/Globo - 27.02.2024 MC Bin Laden fez desabafo no 'BBB 24'





MC Bin Laden fez um desabafo no "BBB 24" que preocupou espectadores nas redes sociais, na manhã desta terça-feira (27). O cantor lamentou o conflito que teve com Michel no Sincerão e afirmou que o "jogo acabou" para ele. Parte do público comentou a possibilidade do brother desistir do reality show.





O embate aconteceu após o professor de Geografia reclamar que foi chamado de "professorzinho" pelo funkeiro. Bin se defendeu e explicou que se referiu ao colega de "professor de História", o acusando de "inventar histórias" no reality show.

O cantor negou que "diminuiu a profissão" de Michel e ressaltou: "Quando você se posiciona a falar isso daí, você está me pondo em risco de ser cancelado lá fora. Não falei isso e está gravado". No desabafo recente, MC Bin Laden voltou a falar do risco de ser cancelado pelo público após a acusação do integrante do Pipoca.





"Ele mentiu, inventou coisas sobre mim. Chamei de professor de História, não diminui profissão de ninguém. Agora tenho que ficar em choque do que estou sendo taxado lá fora. P*rra, que desânimo [...] O jogo para mim, aqui, já acabou", declarou.

Mc bin laden está sentado na área da externa e falando sozinho sobre os acontecimentos de ontem e da briga que teve com Michel. #BBB24 #BBBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/n8w90ovxMi — Lorrayne #BBB24 (@losantiagoo) February 27, 2024





O cantor ainda ressaltou que não foi "mal-intencionado" e não "ofendeu" alguém com as declarações, repetindo o receio de ser prejudicado. "Ele vai desistir, estou sentindo isso", opinou uma pessoa no X, antigo Twitter. "Ele está muito decepcionado e no limite. Está complicado ver ele assim", comentou outra.

Além de comentários de alguns espectadores, a equipe do participante também demonstrou preocupação com a situação. "Força, Bin. Vai ficar tudo bem [...] Você não está sozinho, Bin. Estamos mandando energias positivas daqui", declararam os administradores das redes sociais do funkeiro.

Bin não está muito legal hoje, anda refletindo sobre os últimos acontecimentos do seu desentendimento com o Michel, além de que ontem, Giovanna reforçou que ele falou sim . Como já havíamos mostrado, ele não o chamou de professorzinho e sim professor de história pelas mentiras… pic.twitter.com/s5eHfH7jpn — MC BIN LADEN (@mcbinladen) February 27, 2024





Você não está sozinho Bin, estamos mandando energias positivas daqui.

🫶🏼🙏🏽

(Um close no coração atrás dele) pic.twitter.com/jhsJwW5JmM — MC BIN LADEN (@mcbinladen) February 27, 2024





+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: