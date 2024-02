Reprodução/Globo - 26.02.2024 Wanessa Camargo no 'BBB 24'





A cantora Wanessa especulou a possibilidade da dinâmica desta semana ser paredão falso em conversa nesta quarta (27). Em conversa com os emparedados Lucas Luigi e Rodriguinho, a artista desejou ver o pagodeiro contemplado pelo poder.

"Cara, eu vou rir tanto se for um Paredão falso. [...] Ele entrar em um quartinho e falar: 'Não'!", iniciou a filha de Zezé de Camargo. "Como você vai rir, se você não vai saber?", respondeu o cantor. "Não, eu vou ver depois", retrucou Wanessa ao teorizar a situação.





"Mas vai ser, tipo, épico! Já pensou se esse cara cai em um quarto de Paredão falso? É a melhor pessoa para ir. Ele ia falar assim: 'Eu não quero ver nada, não quero ver ninguém, estou nem aí. Não quero saber o que estão falando de mim'", ironizou a participante do BBB 24 .

Rodriguinho já deu opiniões polêmicas no que se relaciona à participação do artista no reality show dirigido por Boninho. Em algumas dinâmicas do programa, o brother chegou a se desfazer da vaga que possui no BBB, desejando sair. No último domingo (25), o décimo paredão desta edição foi formado pelos participantes Fernanda, Lucas Henrique e Rodriguinho.





Ao que tudo indica, o artista será o próximo eliminado do BBB 24. Segundo a parcial da enquete das 12h , feita pela redação do IG, Rodriguinho deixará a Casa Mais Vigiada do Brasil com 67,3% dos votos. O professor foi o segundo mais votado com 23,3% dos votos, e a confeiteira aparece em último como a menos desejada para sair do programa, tendo apenas 9,4% de rejeição.

Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: