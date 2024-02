Reprodução/Globo BBB 24: Michel acumula em prêmios, valor mais alto que o segundo colocado

Michel chegou na metade do BBB 24 com uma chuva de prêmios. Mesmo considerado planta, o brother já acumulou em conquistas um valor mais alto que o segundo lugar do reality vai ganhar, de R$ 150 mil.

Só em dinâmicas, o professor de geografia conquistou mais de R$ 250 mil em provas do Anjos e atividades patrocinadas.





Anjo por três vezes, na última, ele garantiu o maior prêmio do programa até o momento, um carro avaliado em R$ 218 mil. Ainda na dinâmica de imunização, ele recebeu R$ 5 mil em pedidos num aplicativo de entrega de comida e mais R$ 10 mil de uma marca de amaciantes.

O brother ainda soma mais R$ 5 mil de uma marca de produtos de higiene, um videogame que tem valor de venda de R$ 4,3 mil e R$ 10 mil de uma universidade.

Ao todo, Michel possui R$ 252,3 mil em prêmios. Vale lembrar que ele também possui duas passagens nacionais e uma bolsa de graduação ou pós-graduação numa universidade do Rio, que não tiveram os valores definidos.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

michel:



Chevrolet S10

Chevrolet equinox

25k Ademicon

20k Riachuelo

10k Pague menos

13K Quinto andar

10K Mercado livre

10K Cif

100k milhas Latan

3 anos de Downy

4 prêmios Mercado livre

5 anos de Globoplay

1 ano de Cif

1 ano carrefour



Marcus:

84% #BBB24 pic.twitter.com/Ugn2w5nXzU — Lipe (@OlaFelipe_) February 24, 2024





+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: