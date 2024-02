Reprodução/Globo Enquete BBB 24: Sem surpresas, o eliminado deve ser o vilão da edição

O resultado do décimo Paredão do BBB 24 não deve surpreender ninguém que assiste ao programa. Rodriguinho, Fernanda e Lucas Henrique estão na berlinda e um deles será eliminado, ao vivo, nesta terça-feira (27).

Segundo a enquete parcial no X (antigo Twitter) do iG Gente, Fernanda tem a menor chance de ser eliminada, com apenas 9,4% dos votos.

Em segundo, Lucas Henrique com 23,3%. O brother se envolveu em uma briga com Davi após o Sincerão da última segunda-feira (26) e pode ter ganhado alguns votos a mais por este motivo.

Sem surpresas, o próximo eliminado deve ser Rodriguinho, com 67,3% dos votos. O cantor teve uma trajetória polêmica dentro da casa até o momento e protagonizou comentários maldosos sobre vários participantes.

Como foi formado o Paredão?

Beatriz, a líder da semana, indicou Rodriguinho ao Paredão. Isabelle, que ganhou a prova do líder ao lado da vendedora, também pode indicar uma pessoa e escolheu Lucas Henrique. Leidy Ellin ganhou o poder coringa da semana e também teve a oportunidade de indicar alguém. A trancista indicou Fernanda. MC Bin Laden foi indicado pelos votos da casa mas se livrou de mais uma berlinda ao vencer a prova bate e volta.

