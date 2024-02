Reprodução/Instagram Deniziane transforma visual após saída do ‘BBB 24’; confira

Após ficar chocada com a eliminação do "BBB 24", Deniziane rapidamente iniciou uma maratona de cuidados estéticos durante a madrugada de quarta-feira (20). Fora da casa, a sister resolveu cuidar da beleza para cumprir a agenda de compromissos com a Globo.



A ficante de Matteus participou do café do "Mais Você" e ainda estará no programa "A Eliminação", do Multishow, com Ana Clara. Na chamada “missão pós-confinamento”, Deniziane se submeteu a procedimentos que rejuvenesceram a aparência, como cuidados com lábios, cílios, sobrancelhas e tratamentos faciais.

A esteticista Natália Beauty foi a responsável pela mudança de visual em tempo recorde da, agora, ex-BBB. Deniziane foi eliminada em um paredão com Fernanda e Matteus.



