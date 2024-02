Reprodução A fisioterapeuta e o estudante de engenharia agrícola engataram um romance no BBB 24





Na tarde desta quarta-feira (21), o participante Matteus, do BBB 24 , falou da relação do brother com Deniziane, a nona eliminada desta edição. "Deus abençoe muito aquela cabeluda, que ela seja muito feliz lá fora. Que ela enriqueça e ganhe muito dinheiro", inciou ele.

Bia, uma das principais amigas da fisioterapeuta, confortou o amigo. "eu não tenho dúvidas, Matteus. Quando você sair daqui, vocês lá fora vão ter uma história muito linda", desejou a vendedora do Brás. Alegrette, então, se abriu com a sister acerca do envolvimento com Any.









"Eu vou ser bem sincero contigo com isso... Agora, a minha preocupação maior é que ela seja feliz, sabe? Se for lá fora, para acontecer, acontece, mas, Bia, lá fora tem muita coisa para acontecer", opinou ele.

"Um relacionamento a distância [...] é complicado de ter. Pode acontecer, não vou ser bobalhão de falar 'não vai acontecer', mas tem muita coisa em jogo, tem a vida dela, tem o gurizinho [filho] dela", considerou o gaúcho "O pai dele [do filho de Anny] mora lá em Belo Horizonte, entendeu? E eu não sei qual vai ser meu futuro também", finalizou ele.

Na última terça-feira (20), a mineira foi eliminada em um paredão acirrado com 52,02% da média dos votos. Deniziane estava na berlinda ao lado do amado Matteus e da rival Fernanda.

Assista o "AUÊ", programa de entretenimento do iG Gente: