A madrugada desta quarta-feira (21) no “BBB 24” esteve repleta de mudanças de rotas, crise de choro e estratégias para a próxima prova do líder e a formação do novo paredão. Isso porque a eliminação de Deniziane chocou muitos brothers, que viam a volta dela como certa.



Alane e Beatriz indecisas

As sisters perderam uma grande aliada no último paredão e se questionaram acerca do próprio jogo: se estavam sendo radicais com Fernanda, se Deniziane estava errada na briga com Raquele ou se o fim do relacionamento a prejudicou.

Elas declararam que, mesmo se Fernanda estiver forte e o Brasil amando ela, continuariam com o mesmo posicionamento, pois se sentem machucadas pela conduta da sister no reality global.

3) Alane e Beatriz comentam a saída de Anny.



Alane acha que elas podem estar mal vistas do lado de fora pic.twitter.com/v9gd6b8ep5 — Tracklist (@tracklist) February 21, 2024



Motivo do término revelado!

No “Bate-Papo BBB” com Thais Fersoza e Ed Gama, Deniziane explicou porquê o relacionamento dela com Matteus chegou ao fim.

Reprodução / Globoplay BBB 24: Deniziane revela se arrepender de terminar com Matteus



Embora na internet os espectadores tenham feito memes de que a relação terminou porque o brother tirou a barba, a fisioterapeuta alegou que ele falou de forma agressiva com Alane em uma festa e isso fez com que ela encerrasse o namoro.



Segundo a sister, o relacionamento poderá expandir as paredes do confinamento. Ela afirmou que quer tentar algo com o gaúcho.



Rodriguinho e Fernanda comemoram resultado

Aliados no jogo desde os momentos iniciais, os parceiros comemoraram a saída de Deniziane. “Filha, você voltou”, celebrou Rodriguinho.

“Nem você acreditava. Estou zoando. Você falou o tempo todo, mas acho que mais na esperança do que na certeza”, respondeu.

Mais que amigos, friends! Rodriguinho e Fernanda comemoram a permanência da sister na casa. #BBB24 pic.twitter.com/rtrROKOiV0 — Central Reality #BBB24 (@centralreality) February 21, 2024





Rodriguinho: "Filha, você voltou"



Fernanda: "Nem você acreditava... tô zoando, você falou o tempo todo. Mas acho que mais na esperança do que na certeza"



Rodriguinho: "Sempre falei, falei pra todo mundo da casa" #BBB24 pic.twitter.com/CZ5YVxbd6a — Central Reality #BBB24 (@centralreality) February 21, 2024



Competidores suspeitam de paredão falso

A eliminação de Deniziane foi tão chocante para os confinados que alguns deles defenderam a possibilidade da sister ter sido escolhida para um paredão falso e estar prestes a retornar ao “BBB”. Leidy Elin, Yasmin Brunet, Lucas Henrique e Wanessa foram alguns que teorizaram sobre a volta da eliminada.

Gnomadinhos ainda não estão seguros que Deniziane foi realmente eliminada. #BBB24 pic.twitter.com/LHsPw5wyjs — Central Reality #BBB24 (@centralreality) February 21, 2024





Os brothers ainda acreditam que possa ser um paredão falso. #BBB24 pic.twitter.com/f2oXvUWAoU — Central Reality #BBB24 (@centralreality) February 21, 2024



Davi apoia Matteus

Abalado pela saída de Deniziane, Matteus foi consolado por um dos aliados, o baiano Davi. “Entendo teu lado humano, mas a vida dela não vai parar aqui. Às vezes, foi necessário sair agora, pois já tem outras coisas esperando ela lá fora.



Isabelle analisa eliminação

A manauara argumentou que a saída da sister poderia ter sido motivada pelo fim do relacionamento com Matteus. “Acho que o relacionamento deles [Deniziane e Matteus] era muito bonito para o público lá fora”, comentou.

Isabelle acredita que o término de Deniziane com Matteus possa ter influenciado para a eliminação da sister. #BBB24 pic.twitter.com/xltTV8JfRR — Central Reality #BBB24 (@centralreality) February 21, 2024





Davi se declara à Isabelle

Depois de terem ganhado um VT na edição, os participantes confirmaram a amizade que estão criando dentro do “Big Brother Brasil 2024”. “Gostar de você é pouco, acho que já te amo mesmo”, afirmou.







Fernanda diz se sentir invalidada

Após descobrir que alguns colegas de confinamento estavam declarando que o paredão era falso por Deniziane ter saído, a confeiteira se demonstrou chateada. “Me invalidam a todo custo aqui”, desabafou.

Rodriguinho comentou sobre o as pessoas acharem que é paredão falso porque a Deniziane saiu.



Fernanda disse que as pessoas gostam de invalidar ela sim. #BBB24 pic.twitter.com/FHrHx9PD3s — Central Reality #BBB24 (@centralreality) February 21, 2024



Raquele é a nova Juliette?

Alane cogitou a possibilidade da líder ser tão favorita pelo público quanto Juliette foi no “BBB”. “Uma suposição: vai que a Raquele é amada pelo Brasil inteiro, a nova Juliette, e aí tiraram a Ane pelo embate delas?”, disse. Leidy Elin concordou: “Pode ser isso, tem muito sentido”.

Alane levantou a questão se a Raquele não poderia ser a nova Juliette e por isso a Deniziane foi eliminada #BBB24 pic.twitter.com/OZ6rXaGVPA — Central Reality #BBB24 (@centralreality) February 21, 2024



Fernanda crava novos alvos

Recém-salva da berlinda, a confeiteira já declarou quem são os rivais dela, opções diretas para indicação do líder ou votos no confessionário: Bin Laden e Leidy Elin.



Fernanda expõe decepção com Bin Laden

Antes aliados, hoje os brothers são antagonistas declarados um do outro. “O Bin foi uma grande decepção. Para mim, ele foi uma decepção de pessoa, não de jogo”, pontuou.

Fernanda: "E o Bin foi uma grande decepção. Para mim, ele foi uma grande decepção de pessoa, não de jogo!" #BBB24 pic.twitter.com/ImzTfBOSP6 — Central Reality #BBB24 (@centralreality) February 21, 2024



Bin Laden se imagina no paredão

O cantor acredita que a presença dele na próxima berlinda é uma certeza. Caso realmente esteja, disse que pretende puxar Michel se possuir o poder de contragolpear outro participante.

Bin Laden disse que já tem entre 6 ou 7 votos, e se for pro Paredão puxa o Michel. #BBB24 pic.twitter.com/53gOsN1dxP — Central Reality #BBB24 (@centralreality) February 21, 2024



DR entre Giovanna e Bin Laden

Os brothers se reuniram no gramado e avaliaram os últimos acontecimentos envolvendo a discussão entre Bin e Michel afetou a relação deles.

Bin Laden foi falar com Giovanna sobre a situação dos dois, após a treta que ele teve com o Michel. #BBB24 pic.twitter.com/k0ORFwtC79 — Central Reality #BBB24 (@centralreality) February 21, 2024



Fernanda explica comportamento pessimista

Conhecida pelas visões duras até mesmo em relação a si, a sister associou o traço da personalidade como uma consequência de vivências anteriores, como “bullying, injustiça e preconceito”.

Fernanda: “Pra quem nunca sofreu tanto por algo, pra quem nunca sofreu um bullying… Pra quem nunca sofreu isso, as pessoas se veem muito mais esperançosas […] Eu tô sempre esperando o pior dos outros porque eu só recebi o pior de muita gente.” #BBB24

pic.twitter.com/9WxPNMxh5v — Central Reality #BBB24 (@centralreality) February 21, 2024



Yasmin, Bin Laden e Lucas planejam pegar ovos de Davi

Ao decorrer da madrugada, os competidores cogitaram pegar os ovos que são de Davi para comerem.

