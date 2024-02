Reprodução/Instagram ‘BBB 24’: Matteus cozinha para sisters e Alane brinca: ‘Pai solteiro’

Matteus preparou o almoço para Alane e Beatriz nesta quarta-feira (20), após a eliminação de Deniziane do programa, com quem ele teve um affair. Na cozinha da Xepa, Alane brincou com o gaúcho: “A Anny vendo o pai solteiro cuidando das filhas”.





Enquanto isso, Beatriz comentou que a mãe deveria estar assistindo o reality show e pensando: “Eita, ainda bem que Alegrete tá lá para cuidar das meninas”. Matteus respondeu: “Brasil, quem olha essas gurias, não diz que elas comem o que elas comem”, concluiu brincando com as amigas.





