Nesta terça-feira (20), em publicação no stories do Instagram, o ex-apresentador do BBB, Tiago Leifert, opinou acerca do nono paredão desta edição, que contém Deniziane, Fernanda e Matteus na berlinda.



"Por favor, não tirem a Fernanda hoje", disse ele. Após a postagem, os internautas foram para o X, antigo Twitter, reagir ao posicionamento do jornalista. "Até o Tiago Leifert está dando o recado: não eliminem a Fernanda. Ela vai gerar muito entretenimento e aloprar muito o povo dentro da casa", disse um usuário.





"Tiago Leifert puxando torcida para Fernanda... Esse homem sabe muito", elogiou um segundo. "Estou igual o Tiago Leifert hoje: Por favor, não tirem a Fernanda hoje!", brincou uma terceira.

Ao que tudo indica, a confeiteira será a nona participante eliminada do BBB 24. De acordo com a parcial de 12:00 da enquete feita pela redação do IG, a carioca deve sair da Casa Mais Vigiada do Brasil com 53,9% dos votos. A segunda mais votada é a participante Deniziane, com 43,3% dos votos. Já Matteus, coadjuvante deste paredão, possui apenas 2,8% de rejeição. Aproveite para votar:

Quem você quer eliminar do #BBB24 ? VOTE! — iG Gente (@iggente) February 19, 2024





