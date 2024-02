Reprodução Globoplay Bin Laden no 'BBB 24'

Após brigar com Michel depois do Sincerão que aconteceu na última segunda-feira (19), MC Bin Laden ficou abalado e confessou estar “no limite” para Yasmin.

A modelo conversou com o funkeiro e tentou o convencer de não deixar o programa. "Não vai, não", disse ela. MC Bin Laden afirmou que não fugiria mais de nenhum Paredão e que quer ir no próximo para que o público possa decidir se ele deve ficar ou sair do reality.

Depois, ele ameaçou deixar o confinamento novamente. “Posso ter os meus erros, mas aguentar um bagulho desses eu não aguento. Prefiro mil vezes pedir para vocês ‘Gente, se pegar o Líder me coloca no Paredão’. Eu já tinha combinado isso com minha família e equipe: se eu não aguentar… Mano, já tô decidido, quero sair fora”, declarou.

MC Bin Laden, então, citou a briga com Michel, onde foi chamado de “falso”. “Estou no meu limite. Sou imperfeito mesmo, mas carregar um bagulho que não falei? Conviver com pessoas que são duas caras e sempre jogam sujo? Independente de quem é favorito, estou me lixando para isso", afirmou.

A briga

Durante a madrugada, os brothers brigaram depois do cantor discutir com Pitel sobre votos. Bin Laden disse que não devia satisfações a ninguém e que pode votar em quem quiser após a sister reclamar de ele ter votado em Fernanda.

Nesse momento, Michel entrou na conversa e o MC se exaltou: "Pera aí, falso, que o meu bagulho com você é diferente, certo? Você inventou história aqui, vou chamar os outros para provar que você é falso e mentiroso."

O artista chamou Rodriguinho para esclarecer as falas e o pagodeiro recusou participar da confusão. Segundo ele, Michel revelou que o ex-Os Travessos disse que votaria em Alane. "Você foi no Sincerão falar de mim. No ao vivo você cresce e agora não fala nada? Você é uma fraude!", reclamou Bin.

MC Bin Laden continou acusando Michel: "Eu assumo o que eu faço! Você é mentiroso, Michel. É uma fraude!".

O professor de geografia tentou se defender, dizendo que eles concordaram que não votariam em Alane, mas o funkeiro não quis ouvir. "Você é falso. Você é fraude, você é mentiroso! [...] Você começou a aparecer agora por causa de um VIP e um Anjo. Abaixa a bola, plantinha! Sua máscara está caindo", disparou.

MC Bin Laden descontrolado quase partindo pra cima do Michel. Teve que ser segurado pelos colegas. #BBB24 pic.twitter.com/zsUdjpMU0e — CHOQUEI (@choquei) February 20, 2024