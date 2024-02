Globo/Fábio Rocha Com brother como coadjuvante, sisters brigam por permanência no BBB 24

O paredão de Deniziane, Fernanda e Matteus no BBB 24 será definido nos minutos finais antes da eliminação. Com um embate forte entre as sisters, o brother vem como coadjuvante na votação.

O agroboy não corre o risco de ser eliminado com 2,8% dos votos. Já as participantes lutam para se manter no reality.





Na parcial da enquete do iG Gente das 12h, Nanda deve dar adeus ao programa com 53,9%. Anny vem logo atrás com 43,3% dos votos.





Neste paredão, Deniziane foi indicada pela líder Raquele. Já Matteus e Fernanda foram os mais votados pela casa e, por isso, também acabaram formando o nono paredão da edição.

