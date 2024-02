Reprodução/Globoplay BBB 24: veja na íntegra as cartas das famílias dos participantes

No Sincerão da última segunda-feira (19), os participantes do BBB 24 se emocionaram com a dinâmica escolhida pela produção . Os brothers e sisters receberam cartas dos familiares e amigos, porém os escolhidos da dinâmica precisavam colocá-las no triturador e destruir.





Os emparedados Deniziane, Fernanda e Matteus, a Líder Raquele e o Anjo Michel, ficaram encarregados de justificar a destruição, causando briga generalizada na casa.

Após duas rodadas, Davi e Wanessa não tiveram suas cartas destruídas. Por isso, os dois precisaram destruir as mensagens dos familiares dos cinco que participaram do Sincerão e, além deles, Deniziane e Fernanda foram as sisters que receberam a carta de seus familiares.





+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !