Na tarde desta terça-feira (20), o pai da influenciadora Vanessa Lopes, do BBB 24, veio às redes sociais para comentar a entrevista que a tiktoker concedeu ao Fantástico no último domingo (18).

Em uma série de stories no Instagram, Alisson Ramalho iniciou a conversa retomando o assunto da matéria exibida no telejornal. "Quero aproveitar a entrevista do Fantástico sobre saúde mental. Foi um momento muito importante para nós, para a sociedade. Para a gente entender um pouco mais [de saúde mental], começou ele.







"Eu tenho dezenas de famílias que estão entrando em contato comigo [para falar do assunto]. É um tema que a gente precisa aprofundar e tratar com muita seriedade nos dias de hoje. É o assunto do século. Eu vou reiteirar: a única pessoa que pode diagnosticar é um médico. Quando um filho nosso quebra um pé, a gente leva para o hospital, faz uma radiografia, leva para o médico para ele fazer um diagnóstico", disse o empresário.

Vanessa Lopes foi diagnosticada com um quadro psicótico agudo. De acordo com Antônio Geraldo da Silva, médico da influenciadora, a realidade e pensamentos irracionais se entrelaçam, levando o indivíduo a delirar e distorcer acontecimentos, como ocorreu na participação da artista no BBB 24 .

Em defesa da filha, o pai contou que imediatamente conversou com a produção do programa quando os primeiros indícios do quadro apareceram. "Essa prontidão diante de um quadro como esse é acelerar. O quanto antes a gente buscar ajuda e medicar, é fundamental", opinou Alisson, que postou uma matéria da condição médica de Lopes para conscientizar os seguidores.

"Queria deixar claro para vocês que desde pegamos a Vanessa no aeroporto nós mudamos a rotina. A gente está muito presente com ela. Controlando os remédios", desabafou. "Não tem necessidade nenhuma de ter vergonha [de saúdes mentais]. Tenho certeza que todo esse episódio já está salvando vidas", finalizou ele.

