Reprodução/Instagram - 20.02.2024 Flávia Alessandra revela detalhes de acidente

A atriz Flávia Alessandra revelou que sofreu um acidente a caminho da gravação da novela "Salve-se Quem Puder", em 2021, o projeto mais recente da artista na TV Globo. Nesta terça-feira (20), ela e o marido, Otaviano Costa, relembraram o momento difícil.



Em entrevista ao Otalab, programa do UOL, apresentado por Otaviano Costa e Yas Fiorelo, a veterana revelou, pela primeira vez, o caso. Flávia Alessandra sofreu um apagão enquanto dirigia em decorrência das complicações da covid-19. No momento do acidente, a artista já não possuia a doença e estava se recuperando dos sintomas.









"Por exaustão, tive um apagão e bati o carro. Foi perda total do veículo", relatou Alessandra. "Quando acordei, já tinha batido. Acordei com o airbag em mim, umas caixas voando, o Stitch [brinquedo de pelúcia] da minha filha passando do meu lado [...] Tive a sensação de que era um filme", detalhou.



Após Flávia desabafar do episódio, Otaviano Costa, que é marido da atriz, também comentou o caso. "Ela quase morreu", entregou ele. "Os seguranças ouviram um estrondo e todo mundo correu [para ajudar]", acrescentou o apresentador. "E a coisa não vazou, não tomou uma proporção de tragédia, de sensacionalismo", completou ela.

Ao concluir a história, Flávia Alessandra correlacionou o acidente com a doença. "Entendi que esse apagão tinha sido por conta de uma trombose que tive por conta da covid", finalizou.

Assista o "AUÊ", programa de entretenimento do iG Gente: