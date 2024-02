Reprodução/Instagram Zé Neto curte Maldivas com a mulher

Luxando! Após presentear a mulher com um carrão de luxo, desta vez o cantor Zé Neto e Natália Toscano estão curtindo uma temporada nas Maldivas. O casal está hospedado em um resort luxuoso com diárias de até R$ 32 mil.



Através das redes sociais, Natália Toscano compartilhou como está sendo a hospedagem no cenário paradisíaco. A dupla está no Finolhu Baa Atoll Maldives, onde as diárias chegam a US$ 6.641 - aproximadamente 32 mil reais na atual cotação.

O sertanejo e a mulher chegaram no local na última sexta-feira (16) e estão dormindo em um bangalô luxuoso, localizado em uma das praias particulares do resort.

"Colecionando momentos abençoados ao teu lado ♥️", dedicou a mulher ao lado de Zé Neto.

Nos comentários, fãs do casal elogiaram o cenário e a parceria da dupla. "Que momentos hein. ❤️ lugar incrível!", apontou uma seguidora. "Que tudo! Ver vocês felizes me deixa feliz!", exaltou outra.