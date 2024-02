Reprodução/Globo Vanessa Lopes quebra o silêncio





Vanessa Lopes decidiu quebrar o silêncio e falar pela primeira vez após desistir do BBB 24 . Em entrevista ao Fantástico, a ex-sister revelou o seu diagnóstico e confessou que deixou o reality por problemas relacionados à saúde mental.

Enquanto esteve na casa mais vigiada do Brasil, o comportamento da influenciadora preocupou os fãs do programa e os colegas de confinamento.

Em trechos divulgados nas redes sociais, a ex-BBB afirmou: "Segundo meu psiquiatra, eu tive um quadro psicótico agudo. É como se minha mente rompesse com a realidade que eu estou vivendo".

Logo mais, o #Fantástico traz uma entrevista com a ex-BBB @vanessalopesr , que desistiu de participar do programa para cuidar da saúde. pic.twitter.com/45Ab3hsvwD — Fantástico (@showdavida) February 18, 2024





A entrevista completa vai ao ar neste domingo (18), no Fantástico, na Globo. Na segunda (19), completa um mês que Vanessa desistiu do BBB 24. Desde então, a tiktoker ficou um tempo sumida das redes sociais. Nos últimos dias, o perfil oficial da jovem no Instagram emitiu um comunicado para explicar o estado de saúde dela.

"A paciente Vanessa Lopes Ramalho permanece em tratamento médico psiquiátrico (psicofarmacoterapia e psicoterapia) com avaliação diária, sob os meus cuidados, em domicílio, com acompanhamento 24 horas por dia. A paciente apresentou excelente evolução até o momento, já indicamos retorno gradual às atividades sociais para posterior retorno às atividades laborais. Pelo quadro apresentado atualmente, ela demonstra ótimo prognóstico", diz o boletim médico assinado pelo psiquiatra Antônio Geraldo da Silva.