Reprodução Mãe de Davi analisa atitude do filho com Isabelle: 'Tem sido forte'

Elisângela Brito, mãe de Davi, do BBB 24, causou polêmica ao comentar a relação do filho com a participante Isabelle Nogueira. Em vídeo, a matriarca apontou que o herdeiro tem sido forte em não ceder ao romance com a sister e mandou a nora Mani Rego orar.

Através do Instagram, Elisângela contou que muitas pessoas a procuraram para dizer que Davi está sendo forte em não investir em uma relação amorosa com a cunhã-poranga.

"Por onde eu tenho passado, homens e mulheres dizem assim 'Rapaz, eu não sei se aguentaria aqueles carinhos de Isabelle não'. As mulheres têm dito assim 'Eu teria ido lá, arrancado... as malas dele estariam prontas'. E eu aqui ouvindo isso e vendo aquelas chamadas [de Isabelle], Davi tem sido forte, viu?!", relatou.

Elisângela diz saber que o filho e a participante tem uma amizade linda, mas levantou suspeitas sobre a sister ter o chamado para o banho.

"Vamos orar para o Davi, para Deus sustentar Davi, porque Isabella é muito bonita. Mani, coitadinha, deve estar aí sofrendo, porque eu estaria arrancando meus cabelos", zombou.

A matriarca pediu a opinião dos internautas sobre como analisam a relação de Davi e Isabelle e finalizou com um recado para a namorada do filho. "Mani, calma, calabreso. Vai orar, calabreso, que o negócio tá sério".

