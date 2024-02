Reprodução/Instagram - 20.02.2024 Mãe de Davi se explica após polêmica com nora e Isabelle





Depois de causar polêmica ao comentar sobre a relação entre Davi e Isabelle no BBB 24, Elisângela Brito, mãe do motorista de aplicativo, voltou às redes sociais nesta terça-feira (20) para se defender depois da repercussão negativa da fala. No vídeo que viralizou, a vendedora dá a entender que o filho "tem sido forte" por resistir aos carinhos da cunhã e não trair a namorada , Mani Reggo, com a sister.

“Por onde eu tenho passado, homens e mulheres dizem assim 'Rapaz, eu não sei se aguentaria aqueles carinhos de Isabelle não'. As mulheres têm dito assim 'Eu teria ido lá, arrancado... as malas dele estariam prontas'. E eu aqui ouvindo isso e vendo aquelas chamadas [de Isabelle], Davi tem sido forte, viu?!", relatou.





No novo vídeo, Elisângela explicou que é brincalhona e que não quis ofender ninguém. "Todos os meus clientes podem entrar e comentar no vídeo agora aqui. Gente, eu tenho 49 anos, eu sou abusada, é de mim. Sempre nos meus comércios eu fui assim de brincar, sempre abusei, eu tenho pula-pula, eu brinco com as crianças. É de mim! Ninguém nunca me criticou, pelo contrário", iniciou ela.

Em seguida, a vendedora afirmou que quis apenas fazer uma brincadeira sobre a proximidade entre Davi e Isabelle no reality. "Para mim, os comentários seriam para descontrair, até Mani que está lá tensa. Fiz nesse sentido", continuou.

Por fim, a mãe do baiano contou ter se surpreendido com a reação de usuários das redes sociais ao primeiro vídeo: "Eu achei que com os seguidores de Davi no meu Instagram eu poderia brincar, poderia trazer esse momento de felicidade, de todos me conhecerem melhor, mas na Internet tudo é diferente".

Mais tarde, a equipe de Elisangela publicou uma nota de posicionamento nas redes sociais.

"Gostaríamos de esclarecer que esta conta foi criada com o único propósito de apoiar e alavancar Davi Brito, participante do BBB. Como mãe dedicada, Elisangela Brito tem o desejo genuíno de ver o filho prosperar e aproveitar ao máximo essa oportunidade única", começou o texto.

"É doloroso perceber que algumas mensagens mal interpretadas estão atingindo o coração de Elisangela. Pedimos gentilmente que considerem o impacto de suas palavras, lembrando que por trás de cada tela há uma mãe que ama e se preocupa profundamente com o seu filho. Vamos espalhar amor, apoio e positividade. Juntos, podemos criar um ambiente online que incentiva o crescimento e o sucesso de Davi. Agradecemos a compreensão e colaboração de todos", finalizou.





Reação da web

Nas redes sociais, internautas criticaram a atitude da vendedora e se posicionaram a favor da namorada de Davi.

“De verdade, alguém precisa parar a mãe do Davi! Ela está desrespeitando a Mani que tem dado apoio ao marido, desqualificando a Isabelle, e tirando o prêmio do próprio filho, que por sinal já está em várias páginas”, escreveu um. "Alguém deveria cortar a internet da mãe do Davi. Impressionante como só aparece pra falar besteira e prejudicar o cara", comentou outro. "Nessa situação de mãe do Davi e Isabelle, a maior vítima é a Mani, coitada. Ter que aturar essa sogra cão é o castigo do monstro da vida real", disparou um terceiro.

de verdade, alguém precisa parar a mãe do davi! ela está desrespeitando a mani que tem dado apoio ao marido, desqualificando a isabelle, e tirando o prêmio do próprio filho, que por sinal já está em várias páginas .



