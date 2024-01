Reprodução / TV Globo BBB 24: Davi chama por mãe enquanto dorme e emociona sisters

Durante a madrugada desta segunda-feira (29), Davi sonhou com a mãe, Elisângela Brito, e ainda chamou pela “mainha” enquanto dormia. Isabelle e Beatriz estavam acordadas durante o momento e se emocionaram.

“Ele falou 'mainha'. Deve tá sonhando”, disse Beatriz. “Chamando a mãe dele né? Olha que lindo, mana. Dá uma dor no coração, chamando a mãe dele”, responde Isabelle.

Davi volta a chamar pela mãe: “Mainha”. E Isabelle fica com dó: “Olha, mainha. Ô, meu Deus, mana. Tadinho.”

Na web, os internautas também comentaram sobre o momento. “Deve ser manipulação dele, manipulando para sonhar com a mãe!”, ironizou um, lembrando das acusações de Wanessa Camargo sobre o brother. “A lágrima caiu aqui, certeza que mainha está orando por ele”, se emocionou outra.

“Ele é só um menino lutando pelos sonhos dele, espero que ele não dessita do BBB por causa dessa pressão psicológica abusiva que tão fazendo com ele ali dentro, pq ele merece muito esse prêmio depois de toda essa perseguição”, desejou mais uma. “Ele tá precisando de apoio emocional e por isso sonhou com a mãe, ao mesmo tempo que é lindo, é triste tbm”, escreveu uma internauta.





Assista o AUÊ, programa de entretenimento do iG Gente