Reprodução/Globo Yasmin e Rodriguinho no 'BBB 24'

Os comentários de Rodriguinho sobre o físico e a alimentação da modelo Yasmin Brunet são recorrentes no “Big Brother Brasil 2024”. Na frente da sister ou pelas costas, ele já teve discursos que foram rechaçados pela Web nas redes sociais.



1 - Machismo no quarto do líder

Logo no início do reality, Rodriguinho criticou o corpo de Yasmin Brunet em conversa com Nizam e Vinicius Rodrigues, que também tiveram falas machistas ao julgar o corpo da modelo.



“Ela está mais velha, você percebe. Ela largou mão aqui. Hoje ela comeu dois pacotes de bolacha com requeijão inteiro. Ela sai comendo”, disse na ocasião.



No líder, Nizam perguntou para os meninos se eles achavam a Yasmin bonita de corpo. Vinicius disse que não gosta de loiras, e cita outras mulheres que tem mais interesse na casa. Rodriguinho também responde dizendo que ela já foi melhor, porque agora está mais velha. #BBB24 pic.twitter.com/j60nfeQPZL — Yasmin Brunet 🧜🏻‍♀️ (@yasminbrunet1) January 13, 2024





2 - Piada com compulsão alimentar

Após Brunet declarar que estava passando por uma compulsão alimentar no “BBB 24”, Rodriguinho zombou da colega de confinamento e disse: “Cuidado, estamos no sexto dia! Se continuar com essa compulsão aí, você vai sair rolando”.

Rodriguinho falando que Yasmin vai sair rolando do BBB…



Isso é um choque de realidade pra nós mulheres percebermos que não importa o quão GATA, GOSTOSA, SEREIA você seja, smp vai ter um homem FEIO, TETUDO, BARRIGUDO que vai se achar superior à vc. pic.twitter.com/Xq23xh6aA8 — Isabela Freitas (@IsabelaaFreitas) January 14, 2024



3 - Novamente falou da alimentação dela

Em outro episódio, dessa vez na Xepa, o pagodeiro declarou que Yasmin daria prejuízo por estar comendo tanto dentro do reality. “Você está começando a dar prejuízo para Xepa. Quando eles perceberem vão te tirar”, ironizou.

yasmin comendo e o rodriguinho “você tá começando a dar prejuízo pra xepa, quando perceberem vão te tirar (o público)”

sério, isso tá insuportável pic.twitter.com/hzR6LAj3Aq — mateus. (@gratidaorafa) January 15, 2024



4 - Sugeriu que sister usasse ‘mordaça’

Uma das falas mais polêmicas e repercutidas pelos internautas foi quando o ex-Travessos debochou de Yasmin Brunet, insinuando receberia uma mordaça da produção para comer menos. “Yasmin, mordaça na despensa. Não dá, aqui você quer comer de tudo”, comentou.

Rodriguinho insinuou que Yasmin vai levar uma atenção para receber uma mordaça na dispensa por estar comendo demais. Ela já está emocionalmente abalada pelos episódios de compulsão alimentar e esses comentários geram mais gatilhos! Até quando? #BBB24 #TeamYasmin pic.twitter.com/l4VguIDDXx — Yasmin Brunet 🧜🏻‍♀️ (@yasminbrunet1) January 16, 2024



5 - Perguntou se sister não treinaria

Rodriguinho aconselhou Yasmin a treinar, já que ela “comia sem fim”. “Você não vai treinar um dia pelo menos? Já que quer comer sem fim, faz um treininho”, declarou.

Hoje, foi feita mais uma fala infeliz!



Rodriguinho: “Você não vai treinar um dia pelo menos? Já que quer comer sem fim, faz um treininho.” #TeamYasmin #BBB24 pic.twitter.com/rSY5xJqU2x — Yasmin Brunet 🧜🏻‍♀️ (@yasminbrunet1) January 18, 2024



6 - ‘Velha gulosa’

O mais recente discurso do pagodeiro foi no dia 10 deste mês. Em conversa com Yasmin, ele falava sobre o uso de emojis para representar a torcida e disse que o da sister seria uma “velha gulosa”.



“Você já é uma velha gulosa. Não dá mais para trocar isso”, afirmou. Na Web, internautas alegaram que ela estaria criticando a alimentação de Yasmin Brunet outra vez.

rodriguinho: “você já é a velha gulosa”



é notório o desconforto da yas, esse cara é PODRE pic.twitter.com/A2Sl93TUBc — ؘpab (@canceladinhw) February 10, 2024





Assista o "AUÊ", programa de entretenimento do iG Gente: